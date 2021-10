Mourinho de retour en Premier League ?

Un ancien international anglais pense que les dirigeants de Newcastle seraient bien inspirés de miser sur José Mourinho comme coach.

Newcastle a été invité à ramener Mourinho en Premier League par l'ancien défenseur de Leeds United, Danny Mills.

Cet ex-international a indiqué que l’ancien manager de Chelsea, Manchester United et de Tottenham est le plus à même à guider les Magpies "vers le succès ".

Le Special One, bien qu’étant lié à la Roma depuis l’été dernier, fait partie de ceux que l’on voit succéder à Steve Bruce sur le banc de la formation anglaise.

Mourinho, le bon choix pour les Magpies ?

Pour Mills, ça serait donc une superbe idée. Sur TalkSPORT, il a déclaré : « Si on est en train de parler d’un projet où beaucoup d’argent sera investi pour construire une équipe alors je me tournerai vers Mourinho ».

« Si vous donnez assez d'argent à José et que vous lui permettez de faire ce qu'il veut, il vous guidera vers le succès plus rapidement que n'importe qui d'autre », a-t-il ajouté.

Pour rappel, depuis le rachat du club par le consortium saoudien, Newcastle United a sondé deux grands entraineurs, en l’occurrence Zinédine Zidane et Antonio Conte, mais ils ont tous les deux décliné. Lucien Favre a aussi été cité comme possible prétendant pour le poste, de même que Steven Gerrard et Frank Lampard.