Mossou voit le joueur idéal pour l’Ajax briller au Feyenoord

Les consultants de Voetbalpraat ne tarissent pas d’éloges sur Charles Vanhoutte. Sjoerd Mossou se demande même pourquoi l’Ajax n’a pas tenté de recruter le milieu de Feyenoord pour occuper le poste de numéro 6.

Vanhoutte, 28 ans, a été engagé pour trois saisons l’été dernier. Le milieu belge est un élément incontournable de l’équipe de Giovanni van Bronckhorst et compte dix matches en Vriendenloterij Eredivisie et trois en Ligue des champions.

« Vanhoutte, c’est le liant. C’est ce que les gens recherchent », conclut Kenneth Perez après avoir vu Vanhoutte lors du choc face au PSV dimanche. Martijn Krabbendam, qui suit le club, partage entièrement son avis. « À plusieurs reprises, quand il est sorti, on a clairement vu que Feyenoord perdait complètement le contrôle du match. »

« C’est quand même assez étrange que l’Ajax ait cherché un numéro 6 pendant 4,5 ans. Il aurait aussi été un très bon joueur pour l’Ajax, non ? », intervient alors Mossou dans la discussion sur Vanhoutte.

« C’est un Hendo (Jordan Henderson, NDLR) à moindre coût, mais un bon joueur. Feyenoord n’a payé que 5,5 millions d’euros pour lui », précise Krabbendam à propos de l’indemnité de transfert de Vanhoutte.

Vanhoutte est une valeur sûre du milieu de terrain de Feyenoord, leader de l’Eredivisie. À ses côtés, Van Bronckhorst aligne généralement Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël au milieu.

La recrue belge était également titulaire dimanche lors du choc face au PSV. Il a été remplacé peu avant la fin par Jakub Moder, de nouveau apte à jouer après une blessure persistante.