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Il ne fait pratiquement aucun doute qu’en janvier, Francesco Camarda quittera l’AC Milan pour aller jouer en prêt, après une première moitié de saison particulièrement difficile et décevante. Mais où ira le joueur né en 2008 ? En Italie ou à l’étranger ? Fabrizio Romano et Matteo Moretto font le point :

« En janvier, sauf revirement spectaculaire, Camarda partira en prêt pour jouer. Il a commencé la saison avec un temps de jeu limité. Il est normal que Camarda puisse disposer de plus de temps pour mûrir. Il a entre-temps marqué avec les U21 : les signes sont là. On a beaucoup parlé du Genoa, mais cette piste ne semble pas si chaude. En janvier, les prétendants ne manqueront toutefois pas. »

« De très nombreux clubs se positionnent déjà. Le joueur prendra sa décision en accord avec l’AC Milan. Nous le disons depuis un moment : l’AC Milan veut un attaquant en janvier, et cela se confirme pleinement. Cette recherche d’un attaquant pousserait Camarda à trouver ailleurs une solution pour jouer régulièrement. Je n’exclus pas que Camarda puisse être prêté à l’étranger. Une destination à l’étranger lui permettrait de trouver du temps de jeu, dans un projet qui lui donnerait de la continuité, de l’importance et des minutes. Le joueur a énormément faim de jouer, il veut faire ses preuves et marquer. Mais à ce jour, la piste du Genoa ne nous semble pas si chaude. »