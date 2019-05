Mondial U20 - Bernard Diomède : "Pour les gens, c’est facile de battre l’Arabie Saoudite"

Malgré sa victoire face à l'Arabie Saoudite (2-0), l'Equipe de France U20 n'a pas vraiment impressionné pour ses débuts dans la compétition, samedi.

Samedi, l'Equipe de des moins de 20 ans n'a pas failli à sa tâche lors de son premier match aux championnats du monde de la catégorie. Opposée à l' , elle a rempli sa mission en l'emportant 2-0. Du point de vue du résultat, il n'y a rien à reprocher aux Tricolores. En revanche, sur le plan du contenu ce n'était pas totalement reluisant. Gouiri et consorts ont été bousculés par une équipe saoudienne accrocheuse bien que réduite à dix dès le premier quart d'heure du jeu.

Une entrée en matière un brin laborieuse, qui vient s'ajouter à la mauvaise nouvelle de la soirée : la sortie sur blessure de Soumaré. Si l’auteur de la faute sur le Lillois a été expulsé dans la foulée de son intervention particulièrement mal maîtrisée, il se pourrait que le joueur ne puisse plus rejouer dans la compétition. C'est en tout cas ce que craignait le sélectionneur Bernard Diomède, inquiet et même agacé au sortir de la rencontre.

​"Pour les gens, c’est facile de battre l’Arabie Saoudite"

"Je suis en colère d’avoir perdu Bouba (Soumaré, ndlr). Il est touché à la cheville et au genou, la totale. Il est en béquilles. On va attendre de voir les examens", a en effet pesté le technicien, avant de concéder que la pression avait été un facteur important de la rencontre samedi soir.

"Il y avait un peu de pression parce qu’on a toujours du mal à débuter nos matches. Pour les gens, c’est facile de battre l’Arabie Saoudite mais on est tombés sur un adversaire qui voulait vraiment nous mettre en difficulté et ça n’a pas été facile de manœuvrer face à une défense positionnée si bas après l’expulsion, même si on ne va pas se plaindre d’avoir joué à onze contre dix", a ajouté le sélectionneur des Bleuets.