Comment regarder Monaco-Auxerre avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Monaco reçoit Auxerre au stade Louis-II pour un match de Ligue 1 qui revêt une réelle importance pour les deux équipes, situées à des extrémités opposées du classement.

Le Monaco de Filipe Luis occupe la septième place de Ligue 1 et doit concilier le championnat avec une campagne en Ligue Conférence marquée par deux victoires consécutives contre Freiburg et Nordsjaelland. Ses résultats en championnat sont irréguliers, mais l’équipe reste difficile à battre à domicile.

Auxerre arrive à Monaco en mauvaise posture. L’équipe de Will Still a perdu trois de ses cinq derniers matches de Ligue 1 et encaissé dix buts sur cette période. Une lourde défaite 5-1 contre Strasbourg et un revers 1-0 face au Paris FC l’ont laissée à la 14e place du classement. Elle a grand besoin d’un résultat à l’extérieur.

Le bilan des confrontations directes est également encourageant pour Monaco. Le club a remporté trois des cinq dernières rencontres entre les deux équipes, dont un succès 4-2 à domicile en février 2025 et une victoire 3-0 sur le terrain d’Auxerre en septembre 2024.

Auxerre a toutefois battu Monaco 1-2 à l’extérieur en septembre 2025 et peut donc lui poser des problèmes. Mais cette victoire semble désormais lointaine au vu du déroulement de sa saison depuis.

Pour savoir où regarder Monaco-Auxerre en direct, retrouvez les informations de diffusion ci-dessous.

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