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Mark Halsey, ancien arbitre anglais, a critiqué la décision de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) de ne pas accorder de penalty à Manchester City face à Arsenal. Selon lui, Viktor Gyökeres, l'attaquant des Gunners, a délibérément arrêté le ballon de la main dans les derniers instants de la rencontre, conclue sur un match nul 2-2 à l'Emirates Stadium lors de la 12e journée de Premier League.

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Les dernières minutes du match ont été marquées par une action polémique , lorsque Joško Gvardiol, défenseur de Man City, s'est élevé sur un centre et a repris de la tête en direction du but d'Arsenal, avant que le ballon ne heurte la main de Gyökeres. L'attaquant du club londonien a ainsi privé Manchester City d'une occasion dangereuse qui aurait pu lui offrir le but de la victoire.

L'arbitre John Brooks n'a pas pu voir clairement l'action pendant le jeu. L'arbitre vidéo Darren England est alors intervenu pour examiner la séquence, mais il a décidé de ne pas appeler l'arbitre central devant l'écran, estimant que le bras de Gyökeres était dans une position naturelle et replié.

Halsey a rejeté cette interprétation, jugeant que l'attaquant d'Arsenal avait bougé les bras en direction du ballon et que la position de sa main n'était pas naturelle, ce qui aurait dû entraîner un penalty en faveur de Manchester City.

« Quel match nous avons vu à l'Emirates Stadium, c'est une fierté pour la Premier League », a déclaré l'ancien arbitre au The Sun.

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Il a ajouté : « Mais dans le temps additionnel, il y a eu une grosse polémique quand Gyökeres a commis une main évidente après la tête de Gvardiol. »

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Halsey a poursuivi : « Il est clair que le ballon allait au fond des filets et, à mon avis, Gyökeres a clairement bougé les bras vers le ballon. »

Il a précisé : « Ses bras étaient dans une position non naturelle, et c'est très difficile pour John Brooks de voir ça au milieu de tous ces joueurs. »

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L'ancien arbitre anglais a vivement critiqué Darren England pour sa décision dans la salle de la VAR : « Mon Dieu, Darren England, qu'est-ce que tu fais à la VAR ? C'est un penalty évident, une main. »

Il a poursuivi : « Darren England aurait dû recommander à John Brooks de revoir la décision, et je suis certain qu'il aurait sifflé penalty. »

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Halsey a insisté sur sa conviction que l'action ne laissait place à aucune autre interprétation : « C'est l'une des mains les plus évidentes que vous verrez, une main volontaire. »

Il a conclu en s'interrogeant sur le fait que la position du bras de Gyökeres ait été jugée naturelle : « Comment cela peut-il être une position naturelle ? Il sait parfaitement ce qu'il fait. »

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Ce match nul a permis à Arsenal de conserver la tête du classement de la Premier League avec 29 points, tandis que Manchester City est passé à 23 points à la deuxième place. L'écart entre les deux équipes reste donc de 6 points après leur confrontation directe.