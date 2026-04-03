« Mon chéri… Quand tu t'arrêteras, appelle-moi »… Le message que Jota n'a jamais lu

Plusieurs mois après le tragique accident qui a coûté la vie à la star portugaise Diogo Jota, attaquant de Liverpool, son histoire revient sur le devant de la scène, après qu’une nouvelle autobiographie a révélé des détails émouvants sur les derniers jours de sa vie, ajoutant une dimension émotionnelle à l’une des histoires les plus tristes du monde du football moderne.

Le livre, intitulé « Il ne reviendra jamais... Un temps trop long », écrit par le journaliste portugais José Manuel Delgado, retrace les dernières heures de la vie de Jota et révèle un message émouvant envoyé par sa femme, Ruti Cardoso, quelques instants avant l'accident, mais qui ne lui est jamais parvenu.

Lire aussi : Une crise sans précédent secoue Barcelone… Laporta, le principal accusé



Un message jamais lu

Dans son message, Cardoso écrivait : « Mon amour, quand tu t'arrêtes, appelle-moi, j'ai quelque chose à te montrer », en référence à une vidéo de leur mariage qu'elle venait de recevoir. Elle ne savait pas que ces mots seraient les derniers qu'elle lui écrirait, ni que le destin lui réservait une tragédie qui allait changer sa vie à jamais.

Jota, âgé de 28 ans, avait épousé sa compagne il y a seulement 11 jours à Porto, avant de décider de rentrer en Angleterre par la route, les médecins lui ayant déconseillé de prendre l'avion après une opération du poumon.

Alors qu'il traversait le nord de l'Espagne au volant de sa voiture, un pneu a éclaté lors d'une manœuvre de dépassement. Le véhicule a alors quitté la route et a pris feu, entraînant la mort immédiate de Jota et de son jeune frère André Silva.

L'enquête espagnole a indiqué que la vitesse excessive avait peut-être été un facteur déterminant dans cet accident, qui a bouleversé le monde du sport en Europe et dans le monde entier.

Lire aussi : Un exploit qui touche le ciel... Une joueuse égyptienne réalise un miracle arabe et africain



La tristesse s'est abattue sur le club de Liverpool et ses supporters, et ses coéquipiers et entraîneurs lui ont rendu hommage avec des mots émouvants, affirmant que l'équipe avait perdu un joueur exceptionnel et une personne humble qui a laissé une empreinte humaine avant de laisser son empreinte footballistique.

Cette nouvelle biographie ne se contente pas de relater les détails de l’accident, mais plonge dans la vie personnelle de Jota, pour révéler une autre facette du joueur que la célébrité n’a pas changée.

Simple et modeste

Sa femme le décrit comme quelqu'un qui privilégiait la simplicité et la tranquillité, et qui passait la plupart de son temps avec sa famille, loin des projecteurs, malgré son statut de star de la Premier League.

Les chapitres du livre contiennent des témoignages émouvants de ses parents, qui se remémorent les instants qui ont précédé la confirmation de la nouvelle.

Son père, Joakim Jota, raconte avoir reçu un appel inquiet de la part de sa belle-fille tard dans la nuit. Il a alors senti qu'il était arrivé quelque chose de grave et a entamé un long et pénible trajet vers son domicile avant de confirmer la tragédie.

Lire aussi : Piqué à propos de l'arbitrage : « C'est un vol historique... et je vais tout publier »



Quant à sa mère, Isabelle, elle a évoqué un vague sentiment d’inquiétude qui l’a envahie lorsqu’elle n’a pas reçu de réponse de son plus jeune fils, André, qui accompagnait Diogo lors du voyage.

Le livre dresse le portrait humain d’un joueur resté fidèle à ses racines malgré son immense succès, et rassemble les témoignages de ses coéquipiers et entraîneurs qui ont évoqué son engagement, son calme et son amour de la vie de famille.

Un départ en silence

L'auteur souligne que l'objectif de cette biographie n'est pas seulement de retracer une carrière sportive, mais aussi d'immortaliser la mémoire d'un homme qui a vécu avec humilité et s'en est allé en silence.

Le départ de Diogo Jota n’a pas été une simple perte pour une équipe ou pour les fans de football, mais une tragédie humaine qui rappelle à tous que derrière les projecteurs et les titres, il y a des histoires d’amour et des rêves qui peuvent s’éteindre en un instant. Et parmi tout ce qui a été écrit à son sujet, ce message jamais lu reste un symbole éternel de l’amour qui s’est arrêté en cours de route.

Lire aussi : Le Maroc et l'Égypte s'en sortent... Les équipes arabes dans une situation très délicate à la Coupe du monde à cause de Trump !