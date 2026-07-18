Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Fenerbahce-vs-Aston-Villa-UEFA-Europa-League-2025-26-MD7AFP

Traduit par

Moins de la moitié de sa valeur… Combien Al-Nasr va-t-il tirer du départ de Duran ?

Mercato
J. Duran
Al Nasr FC
Benfica
Saudi Pro League
Colombie
Arabie saoudite
Portugal

L'attaquant colombien s'apprête à quitter le stade Al-Awal Park.

Selon la presse, les modalités financières du départ de l’attaquant colombien John Durán d’Al-Nasr ont été dévoilées lors du mercato estival.

Des sources fiables avaient déjà indiqué que le club saoudien avait accepté de prêter l’attaquant colombien à Benfica pour une saison, avec option d’achat à l’issue de cette période.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », Al-Nassr prendra à sa charge environ deux millions de dollars du salaire annuel de Durán pendant la durée du prêt, tandis que le club portugais assumera le reste des émoluments, soit 10 millions de dollars.

À l’issue de ce prêt, le club entraîné par le Portugais Marco Silva pourra lever l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros, tandis qu’Al-Nassr percevra un pourcentage sur tout futur transfert du joueur.

Ce montant représente moins de la moitié des 77 millions d’euros déboursés par Al-Nassr lors du mercato d’hiver 2025 pour l’arracher à Aston Villa.

Europa League Qualification
FC St.Gall crest
FC St.Gall
GAL
Benfica crest
Benfica
BEN

À l’époque, l’international colombien était devenu le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du championnat saoudien, juste derrière le Brésilien Neymar da Silva, recruté par Al-Hilal en provenance du Paris Saint-Germain à l’été 2023 pour 90 millions d’euros.

Âgé de 22 ans, l’attaquant n’a disputé que 18 matchs sous les couleurs d’Al-Nassr, inscrivant 12 buts, avant d’être successivement prêté à Fenerbaçhe puis au Zenit Saint-Pétersbourg, sans retrouver son meilleur niveau.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google