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Mohammed Noor, ancienne star d'Al-Ittihad, a déclenché une vive polémique avec ses déclarations sur la crise que traverse Al-Ahli Saudi sous la direction de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić. Il a évoqué l'absence de volonté des joueurs de voir le technicien rester en poste, laissant entendre que ce qui se passe au sein de l'équipe pourrait être l'une des causes de la baisse des résultats et du niveau de jeu.

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Les propos de Noor interviennent à un moment particulièrement délicat pour Al-Ahli, après sa défaite 2-3 face aux Qatariens d'Al-Shamal lors de la cinquième journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite. L'équipe menait pourtant de deux buts, avant d'en encaisser trois et de perdre la rencontre d'une manière qui a provoqué la colère des supporters et ouvert la voie à des appels au départ de Pušić.

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Invité de l'émission « Nadina », Mohammed Noor a estimé que le mérite de la victoire contre Al-Nassr revenait aux joueurs d'Al-Ahli. Selon lui, leur prestation lors de ce match reflète leur envie et leur capacité à faire la différence sur le terrain, indépendamment de toute considération liée au staff technique.

L'ancienne star d'Al-Ittihad a ajouté : « Ce sont les joueurs d'Al-Ahli qui se sont battus, qui ont battu Al-Nassr et qui les ont écrasés », avant de lâcher une déclaration retentissante sur leur relation avec l'entraîneur néerlandais : « Pour parler franchement, les joueurs d'Al-Ahli ne veulent pas de l'entraîneur ».

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Ces propos soulèvent des questions sur l'ambiance réelle dans le vestiaire d'Al-Ahli. Le déclin de l'équipe est-il uniquement lié à des questions techniques, ou existe-t-il des tensions entre certains joueurs et Pušić qui nuisent à la stabilité du groupe ? Une interrogation d'autant plus vive que les critiques des supporters envers l'entraîneur se multiplient après les derniers résultats.

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Malgré ses propos sur le refus des joueurs de voir Pušić rester, Noor a souligné que le technicien néerlandais n'avait pas pris les rênes d'Al-Ahli dans les meilleures conditions et qu'il n'avait pas eu pleinement l'occasion de construire l'équipe ni de choisir les éléments correspondant à ses idées.

Il a expliqué que Pušić était arrivé au club dans un contexte de confusion et qu'il n'avait pas décidé des recrues d'Al-Ahli, ce qui rend l'évaluation de son passage plus complexe, d'autant qu'il n'a pas bénéficié des prérogatives ni des conditions lui permettant de bâtir une équipe selon sa vision.

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Noor a déclaré que Pušić était arrivé à Al-Ahli alors que tout était « sens dessus dessous », qu'il n'avait pas choisi lui-même les recrues et qu'il n'avait pas eu toute sa chance. Une manière de dire que lui faire porter seul la responsabilité du déclin de l'équipe ne rend pas compte de tous les aspects de la crise que traverse le club.

Évoquant les besoins d'Al-Ahli, l'ancienne star d'Al-Ittihad a insisté sur la nécessité pour l'équipe de disposer de joueurs de poids, dotés de personnalité et de hargne sur le terrain, estimant que les clubs adverses doivent aborder leurs rencontres face à Al-Ahli en sachant que la tâche sera difficile.

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« Il faut de la hargne dans les noms, il faut que les clubs aient peur de toi », a lancé Noor, signifiant que la force d'Al-Ahli ne repose pas seulement sur des joueurs aux grandes qualités techniques, mais aussi sur une personnalité de compétiteur affirmée, qui permette à l'équipe d'imposer son autorité face à ses adversaires.

Les déclarations de Noor placent la direction d'Al-Ahli face à plusieurs dossiers : l'avenir de Pušić, sa relation avec les joueurs, mais aussi la nécessité de rendre à l'équipe sa discipline et sa forte personnalité, alors que la pression s'accentue après les récents faux pas sur les scènes nationale et continentale.