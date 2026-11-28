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Mohammed Noor, légende d'Al-Ittihad, a vivement critiqué la situation actuelle de l'équipe. Selon lui, Al-Ittihad ne dispose pas pour l'heure des atouts nécessaires pour jouer les titres. Il s'en est également pris directement au Néerlandais Georginio Wijnaldum, en raison de ses prestations depuis son arrivée au club.

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Invité de l'émission « Nadina », Noor a estimé qu'Al-Ittihad n'est actuellement pas en mesure de peser dans la course aux titres. Il n'a toutefois pas exclu que la situation évolue dans les semaines à venir, en posant deux conditions qui pourraient marquer un tournant dans la saison de l'équipe.

La légende d'Al-Ittihad a expliqué qu'une victoire contre Al-Khaleej lors du prochain match, suivie d'un succès face à Al-Ahli dans le derby de Djeddah, donnerait un sérieux coup de fouet à l'équipe et changerait son regard sur ses chances. « Al-Ittihad n'a pas la capacité de jouer les titres, mais s'il parvient à battre Al-Khaleej lors du prochain match, puis à dominer Al-Ahli dans le derby, je pourrai dire qu'il sera un sérieux prétendant », a-t-il ajouté.

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Les propos de Noor illustrent l'ampleur des doutes qui entourent le niveau d'Al-Ittihad. Selon lui, l'équipe doit prouver sa capacité à surmonter les épreuves difficiles avant de parler d'une éventuelle course aux titres, d'autant que les rencontres face à Al-Khaleej et Al-Ahli pourraient permettre aux joueurs de retrouver confiance et d'envoyer un message au reste de la concurrence.

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Wijnaldum sous le feu des critiques de la légende d'Al-Ittihad

Les critiques de Mohammed Noor ne se sont pas limitées au bilan collectif de l'équipe. Il a consacré une large partie de son intervention au Néerlandais Georginio Wijnaldum, se disant peu convaincu par son rendement, avant d'aller plus loin en critiquant son utilisation sur le côté droit.

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Noor a affirmé que Wijnaldum n'apporte aucune véritable plus-value à Al-Ittihad et que sa présence à ce poste pénalise l'équipe. Il a estimé que son recrutement n'était pas une bonne décision dès le départ, avant de souhaiter son départ à la première occasion.

Ces déclarations placent le joueur néerlandais au cœur des critiques, d'autant que Noor ne se contente pas d'évoquer une baisse de niveau ou un manque d'intégration : il remet en cause l'utilité même du transfert et le besoin qu'a Al-Ittihad de ses services.

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Entre critique de la situation de l'équipe et réserves sur certains choix techniques, le discours de la légende d'Al-Ittihad adresse un message clair à la direction et aux joueurs : les victoires à venir ne seront pas de simples points supplémentaires, mais un véritable test de la capacité d'Al-Ittihad à retrouver sa place parmi les prétendants aux titres.