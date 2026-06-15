Mohamed Salah, la star de l’équipe d’Égypte, est entré dans l’histoire de la Coupe du monde grâce à un exploit remarquable.

Le Pharaon a délivré une passe décisive à Emam Ashour, offrant à l’Égypte l’avantage face à la Belgique en première période de la rencontre de la première journée du groupe G de la Coupe du monde 2026.

D’après les données d’Opta, il est le premier joueur africain (depuis le début des statistiques en 1966) à prendre part à un but en Coupe du monde le jour de son anniversaire.

L’attaquant, qui fêtait ses 34 ans ce lundi 15 juin 2026, est né le 15 juin 1992.

Les Pharaons partagent le groupe D avec la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

L’attaquant avait déjà inscrit deux buts lors de l’édition 2018, mais les Pharaons restent encore en quête de leur premier succès dans l’épreuve.

À 34 ans, il devient également le joueur de champ le plus âgé à porter le maillot des Pharaons en Coupe du monde.