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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Mohamed Salah inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde grâce à un exploit retentissant

M. Salah
Egypte
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Son cadeau d'anniversaire

Mohamed Salah, la star de l’équipe d’Égypte, est entré dans l’histoire de la Coupe du monde grâce à un exploit remarquable.

Le Pharaon a délivré une passe décisive à Emam Ashour, offrant à l’Égypte l’avantage face à la Belgique en première période de la rencontre de la première journée du groupe G de la Coupe du monde 2026.

D’après les données d’Opta, il est le premier joueur africain (depuis le début des statistiques en 1966) à prendre part à un but en Coupe du monde le jour de son anniversaire.

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L’attaquant, qui fêtait ses 34 ans ce lundi 15 juin 2026, est né le 15 juin 1992.

Les Pharaons partagent le groupe D avec la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

L’attaquant avait déjà inscrit deux buts lors de l’édition 2018, mais les Pharaons restent encore en quête de leur premier succès dans l’épreuve.

À 34 ans, il devient également le joueur de champ le plus âgé à porter le maillot des Pharaons en Coupe du monde.

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