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Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Mohamed Salah a réalisé une performance exceptionnelle lors de la rencontre face à la Belgique

M. Salah
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Va-t-il enfin décrocher sa première victoire ?

Mohamed Salah, la star de l’équipe d’Égypte, a inscrit une performance notable lors de la rencontre face à la Belgique, ce lundi, pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le réseau spécialisé dans les statistiques « Opta », qui a tweeté sur son compte « X » : « Mohamed Salah, qui fête aujourd’hui son anniversaire, est devenu, à 34 ans, le joueur de champ le plus âgé à disputer un match avec l’Égypte en Coupe du monde. »

Elle précise également : « Salah est le joueur le plus âgé à avoir jamais porté le maillot des Pharaons en Coupe du monde, derrière le recordman Essam El-Hadary, gardien vétéran qui avait 45 ans et 161 jours ».

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Les Pharaons figurent dans le groupe D, en compagnie de la Belgique, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.

L’attaquant avait déjà trouvé le chemin des filets lors de l’édition 2018, mais les Pharaons restent encore en quête de leur premier succès dans l’histoire de la compétition.

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