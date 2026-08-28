Mohamed Ihattaren a fait réagir sur internet. Le milieu de terrain a inscrit le 0-1 pour Fortuna Sittard lors du duel face au FC Groningen, mais ce qu’il a fait ensuite lui vaut de nombreuses critiques.

Fortuna Sittard a pris l’avantage à Groningue dans le premier quart d’heure. Lecquinio Zeefuik a éliminé Thijmen Blokzijl d’un crochet dans la surface de réparation, avant que l’attaquant ne remette parfaitement en retrait pour Mohamed Ihattaren. Le milieu de terrain n’a pas contrôlé et a marqué en une seule touche.

Après son but, Ihattaren ne s’est pas dirigé vers Zeefuik, responsable de quatre-vingt-dix pour cent de la réalisation, mais a couru seul vers une caméra de télévision, où il a ensuite crié quelque chose.

Sur X, les spectateurs du match d’Eredivisie VriendenLoterij s’en prennent à l’ancien joueur, entre autres, du PSV et de la Juventus. « Quel égoïste, cet Ihattaren. Tu vas quand même tout de suite vers Zeefuik pour le remercier de cette passe décisive fantastique ? Eh bien non, monsieur file directement vers la caméra. »

« Zeefuik fait le travail, Ihattaren n’a plus qu’à conclure simplement, mais au lieu de remercier et de féliciter Zeefuik, Ihattaren préfère foncer vers la caméra pour marmonner quelque chose pour lui-même », affirme un autre.

« Ihattaren reçoit un but en cadeau de Zeefuik mais s’accapare toute l’attention. C’est ça qui ne va pas chez ce garçon », peut-on encore lire.

« Zeefuik fait une telle action et Ihattaren va ensuite essayer de s’attribuer le mérite devant la caméra. Vraiment très bizarre », écrit encore un autre utilisateur.

Fortuna n’a toutefois pas pu profiter longtemps de son avance. Après un superbe dégagement d’Etienne Vaessen, Thom van Bergen s’est retourné face à son adversaire, il a transmis à Jorg Schreuders, qui a ensuite servi David van der Werff : 1-1.

Peu après, les Limbourgeois ont toutefois repris l’avantage. Cette fois, c’est Zeefuik lui-même qui a marqué. Il a été lancé dans le dos de la défense de Groningen et a piqué le ballon de superbe manière au-dessus de Vaessen.