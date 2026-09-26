Modric, un but record avec la Croatie : standing ovation à Prague pour le milieu de terrain du Milan

Une autre soirée à encadrer dans la carrière de champion de Luka Modric. Jusqu’à hier, sa participation était incertaine en raison d’un accès de fièvre, au point qu’il a même manqué la conférence de presse d’avant-match. Ce soir, il est devenu le buteur le plus âgé de l’histoire de la Croatie, en ouvrant le score d’un tir du droit croisé depuis l’entrée de la surface.





DÉCISIF - Le milieu de terrain du Milan parvient à être décisif au plus haut niveau même à 41 ans : remplacé à la 76e minute, il a reçu la standingovation de toute l’Eden Arena de Prague, avec la Croatie qui s’est imposée 2-1 en République tchèque, grâce au but de Pasalic sur une passe décisive de Perisic.



