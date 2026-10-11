Moetamad Gamal, le directeur technique de Zamalek, a estimé que son équipe méritait au moins deux penalties lors du choc face à Al Ahly, tout en présentant ses excuses aux supporters du club blanc après cette défaite.

Al Ahly s'est imposé face à son rival de Zamalek (2-0), ce dimanche soir au stade du Caire, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Égypte.

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Moetamad Gamal a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « La chance n'a pas été de notre côté en première période et nous avons encaissé un but sur un ballon qui a heurté l'un des joueurs et changé de trajectoire. »

Il a ajouté : « Zamalek a été meilleur en seconde période, mais nous n'avons pas concrétisé les occasions qui se sont présentées et nous avons encaissé un second but. Nous allons refermer le dossier de ce match et commencer à nous concentrer sur la rencontre importante face à l'armée rwandaise en Ligue des champions d'Afrique. »

Et de poursuivre : « J'ai changé de système de jeu par nécessité, en raison des absences et des blessures, et de la maladie d'Oday Dabbagh après son retour, sans oublier la blessure d'Adam Kayed lors de l'échauffement avant la rencontre. Et au minimum, Zamalek méritait deux penalties dans le match d'aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé de l'arbitrage, mais ce qui s'est passé était étrange et j'espère que tout le monde verra ces deux séquences. »

« De simples erreurs »

L'entraîneur de Zamalek a continué : « Nous avons encaissé deux buts à cause de simples erreurs et nous travaillerons à les corriger pour éviter qu'elles se reproduisent. J'ai titularisé Ahmed Sherif pour sa vitesse, et le danger créé par Zamalek en première période était dû à ses percées. »

Répondant à un journaliste qui qualifiait la défaite de sévère, il a dit : « Ne dites pas que le résultat est sévère, le match était à 50-50 et le score n'est pas lourd. »

Gamal a conclu ses propos ainsi : « Je présente mes excuses aux supporters de Zamalek, j'aurais aimé les rendre heureux aujourd'hui en battant Al Ahly. »



