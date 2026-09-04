Mitchell Dijks se montre particulièrement franc dans le Transferdeadlineshow d’ESPN. Le piston reconnaît avoir pris beaucoup de poids durant son aventure à Nam Dinh FC, au Vietman.

« Je testais ma condition physique. Mais ça ne s’est pas totalement bien passé. Je pesais 104 kilos. Quand je suis en forme, je pèse normalement 92 kilos. J’avais pris pas mal de kilos », révèle Dijks, actuellement sans club.

Le présentateur Milan van Dongen a du mal à croire à cette histoire et pense que Dijks se moque de lui. « Non, c’est sérieux. J’étais vraiment un petit gros », affirme l’ancien latéral gauche passé notamment par l’Ajax, Vitesse et Fortuna Sittard.

Hans Kraay junior est lui aussi surpris et se demande ce que Dijks a bien pu faire au Vietnam. « L’intensité y est un peu plus basse. Mais là-bas, on mange tout simplement de bonnes pâtes. Et quand, en plus, tu ne parcours que sept kilomètres pendant les matches. »

Sur les réseaux sociaux, les déclarations de Dijks suscitent la stupéfaction. « C’est drôle, mec, un joueur qui gâche sa propre carrière », soupire quelqu’un sur X. Le journaliste du De Telegraaf, Jeroen Kapteijns, émet lui aussi des réserves. « C’est honnête et sincère, mais est-ce vraiment l’interview la plus judicieuse quand on est à la recherche d’un club ? »

À 33 ans, Dijks espère vivre une nouvelle aventure asiatique. Le défenseur n’a pas forcément besoin de revenir aux Pays-Bas.