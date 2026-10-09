Mitchell Dijks quitte déjà la Thaïlande quelques jours après son arrivée

Mitchell Dijks ne poursuivra finalement pas sa carrière en Thaïlande. Le latéral gauche est actuellement libre de tout contrat et semblait devoir signer cette semaine à Bangkok, mais cela ne se fera donc pas, selon ESPN.

Un contrat jusqu’à la mi-décembre l’attendait, avec la perspective d’une prolongation jusqu’à l’été. Le club a toutefois retiré son offre après la visite médicale.

Le BG Pathum United voulait aligner Dijks immédiatement, mais une blessure a été décelée lors de la visite médicale. Le club a donc immédiatement mis fin aux négociations.

Dijks se trouve actuellement sur l’île indonésienne de Bali, où il possède une petite maison. L’ancien défenseur, passé notamment par Fortuna Sittard et l’Ajax, tente de trouver un club en Asie du Sud-Est.

Le latéral gauche de 33 ans a respectivement porté les couleurs de l’Ajax, de Willem II, du SC Heerenveen, de Norwich City, de Bologne, de Vitesse, de Fortuna Sittard et du Nam Dinhh FC, au Vietnam, au cours de sa carrière.