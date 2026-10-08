Mitchel Bakker signe en Eredivisie : « Il a joué au plus haut niveau »

Le NEC a recruté Mitchel Bakker jusqu’à la fin de la saison, a annoncé le club via ses canaux officiels. Le club de Nimègue dispose, à l’issue de cet exercice, d’une option unilatérale pour prolonger le contrat d’un an.

Bakker, 26 ans, était libre de tout contrat après son départ estival de l’Atalanta. Le latéral gauche, également capable d’évoluer au milieu gauche et dans l’axe de la défense, s’entraînait déjà avec le NEC ces dernières semaines lors du stage du club à Estepona, en Espagne.

Ces derniers jours, Bakker se trouvait déjà à Nimègue et il s’est désormais engagé définitivement avec le participant à la Ligue Europa. L’ancien international de jeunes des Pays-Bas portera le numéro 5 au Goffertstadion.

« Mitchel a joué au plus haut niveau, dans trois grands championnats européens », explique le directeur technique Carlos Aalbers. « Il apporte cette expérience à Nimègue et, en plus, il peut être utilisé à plusieurs postes. »

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Bakker a été formé à l’Ajax, où il a disputé deux matches avec l’équipe première. En 2019, il a rejoint le Paris Saint-Germain, avant de porter ensuite les couleurs du Bayer Leverkusen, du LOSC et donc de l’Atalanta.

En 2022, Bakker figurait dans la présélection de l’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde. Le sélectionneur de l’époque, Louis van Gaal, ne l’avait toutefois pas retenu dans la liste définitive. Il n’a, pour l’heure, toujours pas effectué ses débuts en sélection.

Le NEC annonce également que Bakker est qualifié avec effet immédiat. S’il figure d’emblée dans le groupe de l’entraîneur Dick Schreuder, un rendez-vous particulier l’attend dès samedi. Le match face à son ancien club, l’Ajax, est alors au programme à Amsterdam.



