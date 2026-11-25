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Al Ahly a officiellement dévoilé ce mercredi, en début d'après-midi, le nom du nouvel entraîneur qui dirigera l'équipe. Il succède au technicien marocain Houcine Ammouta, parti après la défaite 2-0 face à Pyramids lundi dernier, lors de la 9e journée du championnat d'Égypte.

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Al Ahly a officiellement dévoilé ce mercredi, en début d'après-midi, le nom du nouvel entraîneur qui dirigera l'équipe. Il succède au technicien marocain Houcine Ammouta, parti après la défaite 2-0 face à Pyramids lundi dernier, lors de la 9e journée du championnat d'Égypte.

Dans un communiqué publié sur ses plateformes officielles, Al Ahly a indiqué que Sami Komsan avait été nommé au poste d'entraîneur principal et qu'il prendrait les commandes de l'équipe dès aujourd'hui, après s'être vu confier cette mission. Le technicien égyptien revient ainsi sur le devant de la scène à un moment délicat, après le changement soudain survenu au sein du staff technique.

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Komsan a exprimé sa profonde gratitude envers Al Ahly, assurant qu'il ne pouvait que répondre à l'appel de son club, quel que soit le poste qu'il occuperait. Une manière de signifier sa disponibilité pour travailler avec l'équipe lors de la prochaine période, que ce soit comme entraîneur principal ou au sein du staff.

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Le communiqué précise que la mission de Komsan ne sera pas permanente, puisqu'il continuera de travailler au sein du staff technique lorsque Al Ahly aura engagé un entraîneur étranger. La direction a donc fait appel à lui pour diriger l'équipe pendant la période de transition, parallèlement à la recherche d'un nouvel entraîneur.

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Cette décision intervient au lendemain de l'annonce par Al Ahly du départ d'Ammouta et de son staff, remerciés après la défaite face à Pyramids. Ce revers a mis fin à l'aventure du technicien marocain environ cinq mois après sa prise de fonctions, en juin dernier, en remplacement du Danois Jess Thorup.

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Selon les données de Transfermarkt, c'est la deuxième fois que Sami Komsan assure l'intérim sur le banc d'Al Ahly. La direction lui avait déjà confié l'équipe après le limogeage du Sud-Africain Pitso Mosimane, en juin 2022. Il avait alors dirigé cinq matchs en championnat et en Coupe d'Égypte, pour un bilan de 3 victoires, un nul et une défaite.

Cette défaite face à Pyramids était la première d'Al Ahly sous la direction d'Ammouta. Elle est survenue lors d'un match où l'équipe a été menée 2-0, ce qui a valu à l'entraîneur des critiques sur le jeu proposé et sur sa gestion de la rencontre, sur fond d'interrogations quant à la capacité de l'équipe à rivaliser au vu du niveau affiché.

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Malgré cette fin d'aventure, le bilan d'Ammouta n'était pas négatif en termes de résultats : il a dirigé Al Ahly lors de 14 matchs toutes compétitions confondues, pour 11 victoires, deux nuls et une seule défaite, avec 30 buts marqués et 9 encaissés.

Cette défaite a fait reculer Al Ahly à la troisième place de la Premier League égyptienne. Bloqué à 20 points, le club accuse 7 longueurs de retard sur Pyramids, leader du championnat, et deux points sur son rival, le Zamalek.

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