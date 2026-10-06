Milos Kerkez menacé de mort par des supporters hongrois en colère

Milos Kerkez ne s’est pas rendu populaire auprès des supporters hongrois. Le latéral gauche de Liverpool fait même l’objet de menaces, écrivent plusieurs médias hongrois.

Kerkez traverse une période internationale très turbulente avec la Hongrie. Le latéral gauche a disputé le premier match le 25 septembre contre l’Ukraine et s’est retrouvé impliqué dans une altercation.

Ensuite, le père de Kerkez, Sebastijan, a publié une photo sur Instagram avec en musique le morceau Russian Paradise du groupe de rap russe AK-47.

En Ukraine, cela a été perçu comme un soutien à la Russie dans la guerre. Le site Myrotvorets a alors inscrit Milos et son père sur la liste des ennemis de l’Ukraine, en les accusant de soutenir l’agression russe et le meurtre de civils ukrainiens.

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Deux semaines plus tard, Kerkez se retrouve de nouveau sous les projecteurs. Contre la Géorgie, il a encore inscrit le but de la victoire vendredi dernier, mais il a aussi reçu un carton jaune, ce qui l’a suspendu pour le match de Ligue des nations contre l’Ukraine.

La fédération hongroise a alors décidé qu’il pouvait quitter le rassemblement et retourner dans son club, mais l’ancien joueur de l’AZ ne l’a pas fait.

Kerkez a décidé de ne pas reprendre l’avion pour l’Angleterre, mais il était présent lundi soir à un match amateur en Serbie, dans sa ville natale.

Kerkez est en effet né en Serbie, mais joue pour la Hongrie en raison d’une promesse faite à sa grand-mère hongroise. Le fait qu’il n’ait pas été présent au stade pour encourager la sélection hongroise contre l’Ukraine, mais qu’il se soit en revanche trouvé en Serbie, est très mal passé auprès de nombreux Hongrois.

Cela s’explique aussi par l’histoire chargée entre la Serbie et la Hongrie. Cela a conduit à des menaces de mort à son encontre. La ministre des Affaires étrangères Anita Orbán a condamné cela : elle a déclaré désapprouver très fermement la stigmatisation et toute forme de menace visant le citoyen hongrois Milos Kerkez.