Milner se réjouit de la situation "étrange" à Liverpool

Les Reds ont parfois été à court d'options défensives la saison dernière, mais Jurgen Klopp a désormais de quoi faire derrière.

James Milner a été impressionné par les premières prestations d'Ibrahima Konaté à l'entraînement de Liverpool, le vétéran des Reds se réjouissant d'une situation "étrange" qui voit désormais "des défenseurs centraux de premier ordre partout" sur les bords de la Mersey.

Jurgen Klopp s'est retrouvé à court dans ce secteur de jeu au cours de la campagne 2020-21, Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip ayant tous connu des problèmes qui les ont tenus sur la touche pendant de longues périodes.

Ils sont maintenant de retour, avec Konaté, la recrue de l'été, et Milner fait partie de ceux qui se sentent encouragés par ce qu'il a vu d'une équipe déterminée à revenir dans la course aux trophées.

Milner a déclaré au site officiel des Reds à propos de Konaté, qui a été recruté au RB Leipzig : "Très bien. Il a certainement l'air d'un défenseur central !

"Il est manifestement très fort, il est bon sur le ballon, c'est un très bon défenseur en position. Je ne l'ai pas beaucoup vu à l'entraînement mais certaines de ses actions ont été remarquées.

"C'est une situation étrange : la saison dernière, nous n'avions pas beaucoup de défenseurs centraux et maintenant nous avons des défenseurs centraux de premier ordre partout ! C'est fantastique.

"Nat [Phillips] est évidemment ici et Davo [Ben Davies], Rhysy [Williams] évidemment et tous les gars là-bas - c'est un grand standard de défenseurs centraux que nous avons avec tout le monde se poussant les uns les autres et c'est exactement ce dont vous avez besoin."

Les Reds ont dominé la scène nationale, continentale et mondiale au cours de deux saisons qui leur ont permis de remporter la Premier League, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

La saison dernière, les hommes de Klopp sont tombés en disgrâce et ont terminé la saison les mains vides, mais Milner pense que des mesures positives sont prises dans la bonne direction.

Le joueur polyvalent de 35 ans a ajouté : "Nous savons ce que nous voulons réaliser cette saison, nous savons ce qui est attendu, nous voulons gagner des trophées - c'est évidemment toujours l'objectif.

"Mais je pense que cette période est importante. La traverser sans blessures, s'assurer que les gens sont en forme et construire cette équipe et ce sentiment à nouveau et ce rythme que vous perdez évidemment quand vous êtes dans l'intersaison et évidemment avec les changements que nous avons eu toute la saison dernière avec les blessures et les hauts et les bas.

"Tout cela en fait partie mais je suis presque sûr que nous aurons appris plus la saison dernière que les deux ou trois saisons précédentes et c'est un point positif."