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Le refus de José Mourinho ne décourage pas Gerry Cardinale, qui travaille à faire venir Endrick à Milan dès le mercato hivernal ou, à défaut, la saison prochaine.

L’entraîneur portugais du Real Madrid répète que, si cela ne tenait qu’à lui, il ne céderait aucun joueur en cours de saison, et encore moins le jeune attaquant brésilien né en 2006.

Arrivé de Palmeiras pour 47,5 millions d’euros avec un contrat courant jusqu’en juin 2030 lors du mercato estival 2024.

Depuis, il a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 48 apparitions, avec un passage en prêt à Lyon où il a disputé 21 matchs, marqué 8 buts et délivré autant de passes décisives de janvier à juin de cette année. Actuellement, le joueur, qui figure en tête des souhaits de Milan comme de la Roma, est à l’arrêt en raison d’une blessure musculaire.

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L’agence qui représente Endrick est la même que celle de son compatriote Vinicius : Roc Nation Sports.

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La Gazzetta dello Sport écrit que leurs avenirs sont étroitement liés : un départ de Vinicius réduirait à néant, ou presque, les chances de voir Endrick partir.

À cet égard, la bonne nouvelle pour Milan est que Vinicius ne semble avoir aucune intention de partir en janvier, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2032 en août dernier, avec un salaire porté à plus de 20 millions d’euros nets par an. Et ce, malgré les rumeurs de transfert concernant le Paris Saint-Germain, confronté aux blessures de Doué et Kvaratskhelia.

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Une rencontre est prévue entre les dirigeants du club présidé par Florentino Perez et les agents d’Endrick, qui entretiennent d’excellentes relations avec les propriétaires de Milan.

Ces derniers sont prêts à lui garantir un rôle central sur le terrain comme en dehors, avec un investissement conséquent de 60 millions d’euros plus des bonus, quitte à laisser au Real Madrid une clause de rachat, comme pour Nico Paz à Côme.

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Les représentants de Roc Nation Sports savent que leurs deux clients pourront difficilement rester à Valdebebas après janvier. Alors que Rodrygo reviendra au plus tard début 2027 de sa grave blessure au genou survenue début mars, l’attaque sera encore plus encombrée. Endrick n’a jusqu’ici disputé que 160 minutes avec le Real, contre 248 lors de ses six matchs avec la Seleçao entre septembre et novembre. Avec Mbappé, Vinicius, Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz, Espí et Bellingham dans l’effectif, auxquels s’ajoute Rodrygo, il est de plus en plus difficile de trouver du temps de jeu.