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Il n’y a pas que l’attaquant. Le Milan compte se renforcer à plusieurs postes en janvier. Gerry Cardinale, propriétaire du club, entend étoffer un effectif qui a besoin de renforts pour offrir davantage de profondeur à Ruben Amorim. Pour l’instant, les joueurs considérés comme des seconds choix n’évoluent pas au niveau des titulaires. Si le Milan veut aller loin en Coupe d’Italie et en Ligue Europa, et terminer parmi les quatre premiers du championnat (le titre en Serie A n’est pas un objectif, mais reste un rêve), il doit disposer de meilleures solutions de rechange.

En attaque, comme indiqué, la priorité est Endrick, du Real Madrid. Il reste dans le viseur du Milan malgré le problème musculaire subi ce week-end contre le Celta Vigo, qui le tiendra éloigné des terrains pendant les deux à trois prochaines semaines. Les deux parties discutent depuis plusieurs jours et une première offre officielle pourrait parvenir au Real Madrid d’ici la mi-décembre. La Roma s’intéresse vivement au Brésilien et souhaiterait l’obtenir en prêt, tandis que le Milan travaille à un transfert définitif, avec tout au plus une clause de rachat très élevée pour le Real Madrid, qui n’est toujours pas convaincu de vouloir perdre le contrôle du joueur.

En attendant d’officialiser l’arrivée de Markus Krösche, en provenance de l’Eintracht Francfort, comme nouveau directeur du football, le Milan travaille également au recrutement d’un latéral gauche. Pour l’instant, aucun nom ne se détache particulièrement. Le club est dans une phase de réflexion et d’évaluation, nécessaire pour déterminer ses besoins et repérer les occasions sur le marché des transferts. Il ne cherchera pas nécessairement un grand nom, mais plutôt un joueur adapté à la conception du football de l’entraîneur portugais.

Le départ très probable de Pervis Estupinan, qui suscite de l’intérêt en Espagne, libérera une place. Celle-ci pourrait revenir à Noussair Mazraoui, latéral marocain détenteur d’un passeport néerlandais, sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028. Il est encore trop tôt pour savoir si le nouvel entraîneur Pochettino comptera sur lui. Dans le cas contraire, il fera ses valises en janvier. Amorim l’apprécie beaucoup et en a parlé aux responsables du recrutement.

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Un autre joueur dont le contrat expire dans un an et demi est Alejandro Balde, que le FC Barcelone souhaite vendre en janvier, après ses tentatives infructueuses de l’été. Son agent Jorge Mendes l’a proposé à plusieurs clubs, y compris en Italie, notamment au Milan, qui le garde sur sa liste. Cette saison, il n’a disputé que 5 matches, pour un total de 125 minutes entre la Liga et la Ligue des champions. S’il veut jouer, il doit se résoudre à quitter le FC Barcelone.

Prochains matchs OLY Ligue Europa 12:45 MIL

La piste de la Serie A n’est pas non plus à exclure à ce jour. Dans le championnat italien, le Milan s’intéresse à Gabriele Calvani, défenseur central de 22 ans capable de jouer latéral, qui évolue à Frosinone mais appartient au Genoa (avec lequel les discussions au sujet de Comotto sont en cours), ainsi qu’à Juan Miranda, qui négocie la prolongation de son contrat avec Bologne, dont l’échéance est fixée à 2028. Le premier serait un renfort important pour la liste italienne, mais il lui reste tout à prouver au plus haut niveau. Le second intéresse le club depuis longtemps et possède de l’expérience, notamment internationale, ce qui explique que son transfert coûterait plus de 15 millions d’euros.