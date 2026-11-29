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Pavlovic et Bartesaghi ne seront pas remis à temps pour le match prévu demain soir à l’Unipol Domus contre le Cagliari de l’entraîneur Pisacane. Amorim n’a guère le choix en défense, alors que le Milan n’a plus terminé un match sans encaisser de but depuis plus d’un mois. À gauche, Diawara est préféré à un Estupinan de plus en plus en difficulté. À droite, l’ancien joueur de la Lazio Gila aura sa place.

De Winter devra se racheter après sa mauvaise prestation contre l’Olympiacos, marquée par son remplacement à la 60e minute. À ses côtés se profile la principale nouveauté de la composition : Tomori sera titulaire à son poste de prédilection, dans l’axe de la défense. Depuis un an et demi, Fikayo a joué dans l’axe droit de la défense à trois d’Allegri et presque toujours au poste de latéral droit avec Amorim.

Ce match est important pour le Milan et pour son défenseur anglais, qui se fait une place malgré le fait qu’il était encore considéré comme écarté du projet il y a quelques semaines. L’été dernier, Tomori avait accepté sans broncher la décision du club de l’écarter du groupe. Il s’était entraîné à part avec sa détermination habituelle, sans jamais exprimer la moindre contestation.

L’un des héros du 19e titre de champion d’Italie payait sa dernière saison décevante : mis à l’écart, il avait aussi vu s’envoler au printemps la promesse d’une prolongation de contrat. Le dernier jour du mercato, il s’était envolé pour Londres, stylo en main, dans l’attente du contrat de Fulham. Mais le Milan avait fait marche arrière et choisi de le réintégrer à l’effectif après avoir constaté combien il était difficile de trouver un défenseur central de qualité, à la hauteur des idées de jeu d’Amorim.

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Depuis, Tomori s’est remis en question avec humilité et attachement aux couleurs du Milan. Il a répondu présent chaque fois qu’on a fait appel à lui, affichant un état d’esprit qui n’a pas échappé aux supporters. Ceux qui l’avaient critiqué récemment réclament désormais la prolongation de son contrat, qui expire en juillet prochain.

Cette perspective reste pour l’heure lointaine, les négociations étant à l’arrêt depuis des mois. Tomori entend gagner sa place pour l’avenir grâce à ses performances actuelles, à commencer par le match face à son ami et ancien coéquipier Daniel Maldini.