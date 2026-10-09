Milan, Tomori reste sur le départ : le club lombard veut un transfert en janvier

Une décision, celle de sa réintégration dans le groupe, dictée davantage par des besoins d’effectif que par une volonté précise. Fikayo Tomori vit sa pire saison depuis qu’il porte le maillot de l’AC Milan : d’homme clé l’année du Scudetto à joueur en marge de l’effectif. Jusqu’ici, le défenseur anglais n’est jamais entré en jeu, Amorim lui ayant préféré Terracciano dans l’équipe largement remaniée vue en Ligue Europa contre Benfica.





En ce mois d’octobre, l’AC Milan jouera pas moins de 7 fois en une vingtaine de jours et il reste à voir si Tomori entrera dans les rotations obligées d’Amorim. Indépendamment de ce point, la position du club ne change pas : Cardinale et son staff voudraient céder Tomori en janvier, six mois avant l’échéance naturelle de son contrat. Une possibilité difficile à envisager étant donné que, dès février, le joueur serait libre de s’entendre avec le club de son choix et de partir libre.