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L’AC Milan domine Frosinone à San Siro, mais une petite alerte s’est déclenchée pour le banc de Ruben Amorim en seconde période. Vers la 50e minute, l’entraîneur a été contraint de remplacer son avant-centre Goncalo Ramos. Le buteur portugais, qui avait marqué en première période, a en effet été sorti du terrain en toute hâte par l’entraîneur de l’AC Milan peu après le but du 3-1 inscrit par Jashari.

La raison ? Selon Sky, qui l’a rapporté en direct, ce changement est lié à une légère gêne musculaire signalée par le joueur au banc, même si Ramos s’est plaint de sa sortie au moment du remplacement.

CE QUI S’EST PASSÉ : En seconde période, après un duel, Ramos a signalé au banc un petit problème au mollet. Amorim a immédiatement opté pour un changement afin d’éviter tout risque et de ménager le joueur, alors que l’AC Milan venait de creuser l’écart. L’objectif était d’éviter tout risque supplémentaire : Cisse est entré à la place du Portugais.

RAMOS NE VOULAIT PAS SORTIR : Lors de son remplacement par le meneur de jeu italien, à la 51e minute de la seconde période, Ramos a toutefois affiché une moue désapprobatrice en direction de son banc, faisant le geste « attends », avant de se plaindre : il aurait voulu essayer de rester sur le terrain.

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SA JOIE SUR LE BANC : Au moment du but inscrit par Cisse, le Portugais s’est toutefois levé du banc pour célébrer avec ses coéquipiers, comme l’a rapporté Dazn. Un signe que son problème n’est probablement pas si sérieux.



« TOUT VA BIEN » : Goncalo Ramos a lui-même dissipé tout malentendu en répondant à Dazn juste après le match. Interrogé sur son petit pépin, il a rassuré tout le monde : « Tout va bien pour le mollet ? Oui, oui, tout va bien, tout va bien. » Rabiot a ensuite révélé à Sky les coulisses de ce changement : « Gonçalo est le premier à en faire beaucoup. Aujourd’hui, j’ai vu qu’il avait un peu mal à la cuisse. Je sais que c’est un joueur très important pour nous et nous avons beaucoup de matches : j’ai aussi demandé à l’entraîneur de le laisser se reposer un peu. »