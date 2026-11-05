Milan passe de l'euphorie du derby à une humiliante défaite européenne

Ferencváros a signé une victoire historique sur la pelouse de l'AC Milan (2-0), ce jeudi au stade San Siro, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Le Français Lenny Joseph a inscrit les deux buts du club hongrois, aux 52e et 66e minutes, en profitant de deux passes décisives de son coéquipier Kristoffer Zachariassen.

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Malgré l'expulsion de Bamidele Yusuf dans les rangs des visiteurs, à la 77e minute, les Rossoneri n'ont pas réussi à faire trembler les filets, gâchant plusieurs occasions de marquer, et la rencontre s'est soldée par une victoire surprise du club hongrois.

Avec cette nouvelle défaite européenne, survenue après le succès contre l'Inter dans le derby de Milan (3-1), l'AC Milan reste bloqué à 3 points, à la 26e place de la compétition continentale, tandis que Ferencváros porte son total à 12 points, à la deuxième place derrière Bournemouth, leader à la différence de buts.

Il s'agit de la troisième défaite de l'AC Milan en Ligue Europa cette saison, après la défaite lors de la première journée à domicile face à Benfica (2-0) et la chute sur le score de trois buts à la pelouse de Bournemouth, le club lombard n'ayant signé qu'une seule victoire, face à Salzbourg (4-0).