Milan : pas de blessure pour Leao. Que va faire le Portugal maintenant ? Deux options

Les examens effectués aujourd'hui par Leao, après la pause d'hier qui l'empêchera de disputer le match Milan-Turin, ont écarté toute lésion de l'adducteur : c'est un soulagement, le problème du Portugais n'est pas grave, même s'il ne figure pas aujourd'hui parmi les joueurs convoqués par Max Allegri. L'objectif est de le remettre sur pied en vue du match à Naples, après la trêve.





QUE VA FAIRE LE PORTUGAL MAINTENANT ? - La sélection portugaise, qui avait convoqué Leao pour les matchs amicaux de fin mars contre le Mexique et les États-Unis, peut désormais suivre deux voies : soit retirer le numéro 10 rossonero de la liste des convoqués, s'alignant ainsi sur le choix d'Allegri, soit le convoquer normalement et le soumettre légitimement à un examen médical avec son équipe médicale, puis décider en fonction du résultat.



