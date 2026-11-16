Milan, Mendes a proposé Balogun, de Monaco : la Juventus suit aussi l’avant-centre américain

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Folarin Balogun pourrait être une recrue de qualité en janvier pour les clubs en quête de buts. L’attaquant américain aimerait quitter Monaco pour rejoindre la Serie A : Jorge Mendes en a parlé avec l’AC Milan et la Juventus ces derniers jours.

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. Son contrat, qui expire en 2028, pourrait convaincre le club monégasque d’accélérer les démarches pour le départ du joueur né en 2001.

Gerry Cardinale entretient un contact direct et d’excellentes relations avec le PDG de Gestifute qui, l’été dernier, a fait venir à l’AC Milan le joyau Diego Moreira ainsi qu’un autre numéro 9, Goncalo Ramos. Ces derniers jours, ils ont évoqué le cas de Folarin Balogun, qui traverse une période difficile à Monaco : l’été dernier, il était sur le départ, mais après l’échec de son transfert à Tottenham, il est resté en Principauté sans bénéficier de la pleine confiance du nouvel entraîneur Filipe Luis. Celui-ci l’a aligné six fois en championnat, pour un total de 152 minutes jouées et un but inscrit.

L’AC Milan se concentre sur ses cibles en attaque, Tresoldi et Endrick, mais doit aussi envisager d’autres options, puisque Camarda partira en prêt et que Ramos aura donc besoin d’un alter ego. Balogun avait été proche de l’AC Milan à l’été 2023. Il connaît bien Pulisic, avec qui il évolue en sélection, et possède les caractéristiques d’un numéro 9 qui pourrait être utile à Amorim.

Mendes a également parlé de Balogun à la Juventus, qui cherche un attaquant de qualité pour épauler Woltemade et Kolo Muani. Tout dépendra aussi des conditions de départ fixées par Monaco : une demande inférieure à 50 millions pourrait attirer les deux clubs italiens.