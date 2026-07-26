Milan, Leão raconte sa rencontre avec Neymar : « Une opportunité unique, Ney est mon idole d’enfance »

Dans la nuit, Neymar a régalé avec un doublé lors du match nul 2-2 à domicile contre Chapecoense. À la fin de la rencontre, O'Ney a offert son maillot à Rafael Leao, présent dans le box de la star brésilienne. Voici ses mots rapportés par ESPN : « C’était une opportunité unique. Les personnes de l’équipe de Neymar ont réussi à l’organiser pour que je puisse voir une idole de mon enfance. J’ai beaucoup aimé le regarder jouer. J’ai commencé à regarder ses premières vidéos alors qu’il était encore à Santos », a-t-il déclaré.

Le Portugais a également révélé une conversation eue avec Neymar avant le début du match et a affirmé avoir parié sur une bonne performance de l’attaquant. Le numéro 10 de Santos a marqué le but de l’équipe dans la première période : « Je suis très heureux. Je lui ai dit que j’allais faire le spectacle, et il a marqué un beau but. C’est un honneur d’être ici ».