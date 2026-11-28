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Le PSV Eindhoven continue de prospecter sur le marché italien pour renforcer son effectif, en particulier son milieu de terrain. Le club cherche depuis longtemps un joueur capable d'apporter de la qualité entre les lignes et, si possible, de marquer beaucoup de buts.

Le club néerlandais a depuis longtemps jeté son dévolu sur le milieu belge Kevin De Bruyne. Il a déjà présenté une offre officielle à Naples pour le recruter, mais le club l'a refusée. L'impasse dans les négociations a poussé le PSV à envisager d'autres pistes. Comme l'a rapporté Sky Sports CH, un nom se détache de plus en plus ces dernières heures : Ardon Jashari, de l'AC Milan.

L'OFFRE POUR DE BRUYNE : Le PSV travaille depuis longtemps à faire revenir Kevin De Bruyne dans la région du Limbourg, à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Le joueur y est attaché et sa famille aimerait y vivre. Dès la dernière trêve internationale, alors qu'une polémique sur son avenir avait éclaté à Naples après la reprise dans la presse des propos de sa femme, le club néerlandais avait pris contact avec lui.

L'ancien joueur de Manchester City s'est immédiatement montré ouvert, en principe, à un transfert. Les deux parties ont ensuite trouvé une base d'accord sur un éventuel contrat. Le PSV a alors décidé de présenter une première offre officielle à Naples.

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OFFRE REFUSÉE : Le club néerlandais a proposé 2 millions d'euros pour un transfert définitif dès l'ouverture du mercato de janvier, mais Naples a jugé cette somme insuffisante, estimant que le joueur vaut bien davantage.



De Laurentiis n'a pas fermé la porte à un départ, même si Massimiliano Allergri considère toujours De Bruyne comme un joueur important. Il n'a toutefois aucune intention de le laisser partir à ce prix. Il faudra une offre d'au moins 7 à 10 millions d'euros, un montant que le PSV ne souhaite pas atteindre à ce jour. Cet écart entre les deux clubs a compliqué l'opération et poussé le PSV à chercher des solutions de rechange plus accessibles.

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JASHARI, L'ALTERNATIVE : Cette impasse a fait naître l'idée de se tourner vers d'autres profils. Selon Sky Sport CH, les responsables du recrutement du club ont identifié Ardon Jashari comme le joueur le plus adapté. Arrivé à l'AC Milan durant l'été 2025, le milieu n'y occupe aujourd'hui pas un rôle central.

Le club néerlandais a déjà pris contact avec l'entourage du Suisse pour savoir s'il serait ouvert à un transfert et se renseigner sur les conditions d'une opération.

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LE COÛT COMPTABLE POUR L'AC MILAN : Jashari est arrivé à Milan en provenance de Bruges pour un montant fixe de 34 millions d'euros, auquel s'ajoutent 4 millions de bonus susceptibles de porter l'investissement total à environ 38 millions d'euros. Le milieu a signé un contrat de cinq ans, jusqu'au 30 juin 2030, assorti d'un salaire d'environ 2,5 millions d'euros nets par saison, soit quelque 4,63 millions d'euros bruts.

Compte tenu du montant fixe de son transfert, les bonus n'ayant pas été déclenchés au vu de ses performances individuelles et de celles de l'équipe, et d'un amortissement sur cinq ans, sa valeur comptable résiduelle en janvier 2027 sera d'environ 24 millions d'euros. C'est le montant nécessaire en cas de vente pour éviter une moins-value. Si l'opération prend plutôt la forme d'un prêt avec option d'achat en fin de saison, cette valeur résiduelle baisserait encore pour atteindre environ 20,4 millions d'euros au 30 juin 2027.

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UNE PREMIÈRE OFFRE : Le prêt avec option d'achat est, pour l'heure, la formule la plus envisageable pour le PSV, qui cherche à se renforcer à moindre coût, au moins jusqu'à la fin de la saison.

Selon Sky Sports CH, le club d'Eindhoven a déjà pris contact avec l'AC Milan et proposé un prêt peu coûteux pour le milieu, vraisemblablement à hauteur des 2 millions d'euros offerts à Naples, avec une option d'achat fixée à l'avance pour la fin du championnat. Pour l'AC Milan, cette option devra être d'au moins 20 millions d'euros.

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DE LA CONCURRENCE : Jashari commence à gagner du temps de jeu dans la rotation de Ruben Amorim, mais le rôle secondaire qui restera le sien ne répond pas aux ambitions du milieu suisse. Il commence donc, à tout le moins, à envisager d'autres possibilités en vue de janvier.

Le PSV n'est pas le seul club intéressé : plusieurs clubs européens suivent la situation du joueur né en 2002 et pourraient entrer dans la course si l'AC Milan se montrait disposé à le céder.