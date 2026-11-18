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Gerry Cardinale a annoncé la semaine dernière la création d’une nouvelle société, Milan Sports & Entertainmente (MSE), destinée à faire exploser les revenus du club.

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La création de la nouvelle société Milan Sports & Entertainmente (MSE) a été officiellement annoncée par Gerry Cardinale. Avec cette nouvelle structure, il cherche à préparer une croissance spectaculaire des revenus de l’AC Milan. Dans le scénario le plus favorable, ceux-ci pourraient dépasser le milliard.

COMMENT FONCTIONNE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ ? Pour un club de football, ce que Cardinale a fait avec MSE est une nouveauté absolue, une évolution de la stratégie du fonds RedBird Capitals. L’objectif est de réunir sous une même structure économique des investissements et des activités dans différents secteurs. Lesquels ? Des installations sportives (avec la possibilité d’une nouvelle enceinte à San Donato) aux événements en direct, comme les concerts et les salons. Le tout pour diversifier les sources de revenus et renforcer indirectement les finances de l’AC Milan.

LES MOTS DE CARDINALE : Interrogé par le Financial Times et la Gazzetta, Cardinale a expliqué son plan financier, réaffirmant que ces actifs pourraient atteindre une valorisation de plusieurs milliards de dollars : « Milan Sports & Entertainment est l’aboutissement de ce travail et de ce que nous avons construit depuis notre premier investissement dans le club, il y a quatre ans. Le moteur d’opérations comme celle-ci est de donner à l’AC Milan la puissance financière nécessaire pour rivaliser sur le marché des transferts et s’assurer les meilleurs joueurs du monde. »

QUE REGROUPERA MSE ? LE GENERALI STADIUM : En quoi consistent ces actifs ? La Gazzetta dello Sport l’explique : ils comprendront le stade, une enceinte à San Donato, NBA Europe et aussi le tennis. Le point de départ sera le Generali Stadium, qui sera construit avec l’Inter et servira de base à la première phase de croissance. Dans les projets des deux clubs, le stade devra être actif 365 jours par an, avec des événements organisés spécialement les jours où il n’accueille pas de match.

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QUE REGROUPERA MSE ? L’ENCEINTE DE SAN DONATO : L’AC Milan mise aussi beaucoup sur les terrains achetés dans le secteur de San Donato Milanese, où il était initialement prévu de construire le nouveau stade. Un projet d’enceinte de 20 000 places y est déjà en cours. Elle servira au club que RedBird veut lancer en NBA Europe, mais aussi à accueillir d’autres concerts et événements privés.

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QUE REGROUPERA MSE ? LE TENNIS EN LIGNE DE MIRE : Cardinale envisage également d’organiser un tournoi de tennis de haut niveau à Milan ou de tenter de ravir à Turin les ATP Finals, dont l’édition 2026 se déroule en ce moment.

LES MODÈLES À SUIVRE : Ce modèle économique s’inspire de grandes entreprises américaines comme Kroenke Sports & Entertainment, AEG et Fenway Sports Group, des sociétés valorisées entre 10 et 25 milliards de dollars qui associent sport, médias, spectacle, restauration, activités commerciales et immobilier destiné aux infrastructures.

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D’OÙ VIENDRONT LES REVENUS ? L’AC Milan a clos son dernier exercice avec 464,6 millions d’euros de revenus, et Cardinale veut partir de cette base pour poursuivre sa croissance. Generali apportera une impulsion importante aux recettes de sponsoring. Le nouveau stade permettra aussi d’accroître les revenus tirés de l’hospitalité et de la billetterie (Barcelone et le Real Madrid obtiennent environ 350 millions auprès de partenaires commerciaux pour la personnalisation des espaces VIP sur les 15 à 20 prochaines années). Ces possibilités de revenus pourront évidemment se retrouver également dans l’enceinte de San Donato, entre basket NBA, concerts et tennis, déjà évoqué.