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Directeur sportif de métier, doté d’un flair naturel pour les bonnes affaires. Un profil qui vaut de l’or. Marmoush, Kolo Muani et Ekitiké ont rapporté 265 millions d’euros à eux trois seulement. Pour des dépenses souvent très faibles, compensées par une excellente capacité à repérer les talents, à analyser les données et à faire rapidement grimper leur valeur. C’est pour ces qualités que le Milan a versé 4 millions d’euros à l’Eintracht Francfort pour Markus Krosche, l’homme des miracles.

Avec Krosche, le Milan change de rythme, et vite. Il sait transformer le bilan d’un mercato, tant sur le plan sportif que financier. Le Milan et Cardinale ne veulent pas perdre de temps et ont déjà commencé à travailler avec celui qui sera le nouveau responsable du football.

Le dirigeant allemand de 46 ans s’est déjà rendu à Milan ces derniers jours pour découvrir les installations du club et la ville, et se familiariser davantage avec ce qui sera sa nouvelle aventure professionnelle. Il sait qu’il y a beaucoup de travail à accomplir, mais il est aussi enthousiaste à l’idée de mettre ses connaissances et sa méthode au service de l’un des clubs les plus importants au monde.

La question du nouveau directeur sportif est fondamentale : l’idée initiale était de faire venir Timmo Hardung avec lui (les rumeurs de tensions entre les deux ont été démenties), mais les chances de voir arriver le dirigeant allemand de 35 ans sont aujourd’hui en net recul. Cardinale estime que l’organigramme du Milan est complet, tandis que Krosche envisage de venir avec un profil moins encombrant.