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Milan : Kostic et Cissè présentés, les déclarations émues des deux jeunes joueurs de l’AC Milan

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Milan, la présentation sur les réseaux sociaux des deux nouvelles recrues Cissè et Kostic

Les deux avaient été officialisés au cours de la saison passée, mais ce n’est qu’au début du mois de juillet qu’ils ont officiellement commencé leur aventure à l’AC Milan. Alphadio Cisse et Andrej Kostic font partie des jeunes qui ont suscité le plus de curiosité parmi les supporters milanais dans cette première phase de préparation.


L’AC Milan a décidé de présenter cet après-midi, sur ses réseaux sociaux, les deux jeunes talents Kostic et Cisse. Une courte bio pour chacun, mais surtout leurs premiers mots à l’AC Milan pour les deux joueurs. Andrej Kostic a déclaré : « J’ai toujours rêvé de ce club. » Alphadjo Cisse n’a pas non plus caché son émotion : « Être ici est une sensation incroyable. Il est difficile de réaliser tout ce qui est en train de se passer. »


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