Le Real Madrid a ouvert la porte à un départ : si quelqu’un veut Endrick, il sera libre de se manifester avec une demande de prêt. Une formule qui permettrait au Milan de l’avoir gratuitement pendant cinq mois, puis d’évaluer la situation : les parties pourraient en discuter avec la promesse de refaire le point cet été, avec trois mois pour comprendre si les conditions permettent un changement de statut.





L’INFLUENCE DE JAY-Z - Entre-temps, Endrick, prêté au Milan, devra montrer qu’il peut être utile au nouveau projet du club et s’intégrer aux mécanismes de l’attaque. La médiation entre les clubs serait facilitée par les excellentes relations entre Cardinale, à la tête du club milanais, et l’agence qui gère les intérêts d’Endrick, Roc Nation Sports, un empire du secteur fondé par le rappeur Jay-Z. Le Milan et Roc Nation sont liés depuis 2020 dans un « partenariat unique, guidé par l’innovation, la communauté, l’intégrité et l’inclusion », selon l’annonce officielle.