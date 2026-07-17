Milan, depuis la Croatie : Ibrahimovic appelle Modric à deux reprises : la reconstruction

Selon le quotidien sportif croate « Sportske Novosti », Zlatan Ibrahimović – conseiller principal de RedBird et de Gerry Cardinale pour le Milan – a appelé à deux reprises ces derniers jours Luka Modrić, maestro croate de 1985 désormais libre de tout contrat après avoir porté les couleurs des Rossoneri la saison passée, afin de lui réitérer que tout l’écosystème milanais souhaite sa prolongation pour l’exercice à venir. Parallèlement, un sommet a été convoqué avec l’agent du joueur : pour prolonger, Modrić réclame des garanties sportives et techniques précises ; il veut que le « Diavolo » vise la victoire plutôt que de simplement participer.