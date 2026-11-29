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Francesco Camarda s’est remis de la forte contusion à la cheville qui l’avait contraint à manquer le déplacement de Ligue Europa face à l’Olympiacos. Il s’envolera avec le reste de l’équipe pour la Sardaigne, où le Milan affrontera Cagliari lundi soir. Ce match compte autant sur le terrain que sur le marché des transferts : les deux clubs discutent depuis plusieurs semaines du jeune talent né en 2008. Le président Tommaso Giulini s’est renseigné sur la possibilité d’obtenir son prêt jusqu’à la fin de la saison.

Pour l’instant, les échanges restent préliminaires. Le Milan serait disposé à prêter Francesco Camarda avec une option d’achat et une option de rachat en sa faveur, mais privilégierait un départ à l’étranger pour lui permettre d’acquérir de l’expérience et de progresser sur les plans technique et tactique. Un club néerlandais serait en train de trouver les arguments nécessaires pour convaincre les responsables du mercato milanais et l’entourage du joueur.

Le dossier est-il clos ? Pas encore. Plusieurs clubs de Serie B, dont Empoli et Catanzaro, restent en lice pour Camarda. Des possibilités subsistent également en Serie A : outre Cagliari, il faut surveiller Genoa et Monza, ce dernier en cas de transfert du buteur Gustavo Varela.

Le patron du Milan, Gerry Cardinale, sera dans les tribunes de l’Unipol Domus avec Bobby Gardiner et Willian Estevao, deux personnes de confiance. Ils auront deux objectifs clairs : célébrer une victoire du Milan et suivre attentivement la prestation de Paul Mendy, le prometteur attaquant de Cagliari. Le joueur né en 2007 plaît énormément au Milan, qui aimerait prendre une option sur lui en vue des prochaines périodes de transferts. La tâche ne sera pas facile : Mendy, qui a également inscrit son premier but avec la sélection du Sénégal, est suivi par l’Inter, la Roma et plusieurs grands clubs européens.

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Après le coup de sifflet final, les dirigeants du Milan et de Cagliari se retrouveront pour une troisième mi-temps consacrée au mercato. Camarda et Mendy seront au cœur des discussions, mais ils ne seront pas les seuls sujets abordés : d’autres jeunes talents pourraient également être évoqués.

Un détail à retenir : en juillet, Cagliari avait tenté d’obtenir le prêt d’Alphadjo Cisse, mais Ruben Amorim s’y était opposé dès les premiers entraînements de l’été. Les performances du joueur lui ont largement donné raison : fin novembre, le numéro 70 du Milan affiche déjà un total de buts à deux chiffres, avec 6 réalisations en Serie A et 4 en Ligue Europa.