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L’AC Milan commence à penser au mercato hivernal : Cardinale est au siège du club pour définir la stratégie et finaliser la prolongation d’Adrien Rabiot, désormais toute proche.

« Premiers pas vers le mercato de janvier à l’AC Milan. Comme l’a rapporté Peppe Di Stefano sur SkySport, le propriétaire du club Gerry Cardinale s’est rendu au siège cet après-midi pour une série de rencontres et de réunions de travail en vue de la prochaine fenêtre hivernale du mercato. Autour de la table, son groupe de travail, composé de Gardiner, Estevao, du directeur général Calvelli et des membres de la cellule de recrutement, avec pour objectif de commencer à définir des idées, des stratégies et de possibles recrutements pour renforcer l’équipe. » peut-on lire sur Gianlucadimarzio.com.

Le propriétaire de l’AC Milan sera également présent dimanche prochain à San Siro pour le coup d’envoi du match entre l’AC Milan et Frosinone, à 18 h. Il se montre régulièrement auprès de l’équipe pour tenter de la motiver, ainsi que l’entraîneur Amorim.

Concernant les réunions à l’AC Milan, il en ressort une volonté de régler rapidement toutes les formalités liées à la prolongation jusqu’en 2030 d’un élément indispensable comme Adrien Rabiot. La semaine prochaine pourrait par ailleurs être celle de la nomination officielle de Markus Krosche, dirigeant allemand de 46 ans, à la tête du secteur football de l’AC Milan. Demain, le propriétaire du club se rendra à Milanello, où il poursuivra ses échanges directs avec tous les secteurs du club.

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Une attention particulière est également portée à la situation des deux grandes cibles de janvier : Goncalo Inacio, du Sporting Lisbonne, et Endrick, du Real Madrid. Le nom de Nicolò Tresoldi reste d’actualité, mais il semble aujourd’hui être une solution de rechange à l’attaquant brésilien du Real Madrid. Cardinale devra aussi prendre une décision définitive concernant la piste Timmo Hardung : le jeune dirigeant allemand quittera l’Eintracht Francfort et souhaite retravailler avec Markus Krosche.

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Avec un agenda chargé, Cardinale travaille d’arrache-pied à la construction d’un AC Milan plus fort et plus compétitif.