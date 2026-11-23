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Sa patte est désormais bien visible : un jeu vertical et rapide, un pressing intense et, surtout, une série de cinq victoires lors des six derniers matches qui maintient le Milan au contact des premiers et en pleine course à la Ligue des champions. Ruben Amorim savoure une équipe enfin séduisante et victorieuse, portée par un Adrien Rabiot absolument irrésistible. Et l’entente entre l’entraîneur portugais et le Duc, surnom du puissant milieu français, est l’une des clés de cette saison pour le Milan.

Une entente qui remonte à bien avant leur première rencontre. Rabiot l’a lui-même révélé dans une interview accordée à Téléfoot : « J’étais rentré de vacances depuis une semaine, Amorim me parlait déjà de prolongation. Je lui ai dit de se calmer (rires, NDLR). Mais évidemment, c’est important pour un joueur d’avoir cette confiance. »

Une confiance largement récompensée sur le terrain, avec ses 6 passes décisives, dont 2 hier contre Frosinone (NDLR), et pas moins de 5 buts en 10 matches de Serie A cette saison.

Le véritable déclic est surtout survenu le 12 septembre. (Même s’il avait déjà marqué contre le Torino.)X Depuis sa passe décisive lors du 2-2 contre la Lazio, Rabiot ne s’est plus arrêté, participant à au moins un but du Milan à chacune de ses apparitions. Il a marqué lors de quatre matches consécutifs contre Lecce, Sassuolo, l’Atalanta et l’Inter, une série seulement interrompue par deux matches d’absence sur blessure, avant de délivrer trois passes décisives lors des deux dernières rencontres face au Genoa et à Frosinone.

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Opta Paolo rappelle qu’Adrien Rabiot est le premier milieu du Milan à participer à au moins un but, en marquant ou en délivrant une passe décisive, lors de sept apparitions consécutives en Serie A depuis Kaká en 2004 (sept).

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Indispensable et moteur sur le terrain, leader en dehors. C’est l’ancien joueur de Marseille qui a demandé le remplacement de Ramos afin qu’il soit plus frais jeudi pour le match décisif de Ligue Europa au Pirée contre l’Olympiakos. Il l’a ensuite couvert d’éloges après la rencontre : « Ramos ? Tout le monde ne le comprend pas, mais il abat un travail incroyable. Quand nous nous projetons et marquons, c’est aussi grâce à Gonçalo. Quand il marque, nous sommes contents : le but lui donne confiance. »

Rabiot a commencé très tôt sa carrière au PSG en affichant une personnalité et un talent hors du commun. Il a connu de grandes saisons avec Allegri à la Juventus et a aussi réussi son passage à Marseille.

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Ses statistiques et ses performances montrent toutefois qu’il s’agit du meilleur Rabiot de sa carrière : il a encore franchi un cap techniquement et s’est affirmé toujours davantage comme un joueur au service du collectif. Il trouve les mots justes au bon moment.

Voilà pourquoi Cardinale a placé sa prolongation en tête de ses priorités.

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Les deux parties sont proches d’un accord. Le Milan veut poursuivre longtemps avec son Duc, et Rabiot veut rester au Milan pour gagner.

Sur le plan financier, l’écart est faible et un accord total devrait bientôt être trouvé. Le dernier point à régler concerne la durée : sa mère Veronique souhaiterait un contrat jusqu’en 2029, tandis que le club voudrait aller jusqu’en 2030. L’écart est minime et l’objectif se rapproche. Le Milan s’apprête à assurer l’avenir de son excellent Rabiot.