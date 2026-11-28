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Fabio Capello ne comprend pas pourquoi la Juventus a laissé partir Adrien Rabiot libre en 2024.

L’ancien entraîneur de la Juventus a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport, au sujet du milieu français de 31 ans qui joue à l’AC Milan : « Rabiot est toujours le même, je me demande encore pourquoi la Juve ne l’a pas gardé. »

La Gazzetta dello Sport rapporte également les avis de quatre anciens joueurs de la Juventus sur l’attaquant italien Jeff Ekhator (né en 2006). Arrivé du Genoa lors du dernier mercato estival pour 16,5 millions d’euros, plus 2 millions de bonus et 15 % sur une future revente, il a signé un contrat jusqu’en juin 2031 assorti d’un salaire de 1,3 million d’euros nets par an.

Après deux blessures musculaires, Ekhator a inscrit son premier but sous le maillot de la Juventus lors de sa première titularisation, pour sa troisième apparition de la saison, jeudi soir en Ligue Europa. La Juventus s’est imposée 4-1 après avoir été menée face aux Chypriotes de l’Omonia Nicosie, au Stadium de Turin.

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Massimo Mauro : « Spalletti tient peut-être l’avant-centre qui lui manquait. Peut-être l’entraîneur faisait-il précisément référence à Ekhator dans ses déclarations sur l’attaquant puissant physiquement... À mon avis, Jeff est un très bon joueur : dans une Juve au sommet, il apprendrait évidemment beaucoup plus vite. Voyons avec quelle régularité il jouera. Face à l’Omonia Nicosie, il a reçu une passe merveilleuse et a marqué. Il a bien joué, mais cela montre que toute l’équipe doit hausser son niveau : ce n’est pas lui, ni aucun autre joueur de l’effectif, qui résoudra seul les problèmes de la Juventus. »

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Michele Padovano : « Je suis Ekhator depuis les équipes de jeunes du Genoa : il sait attaquer les espaces, protège bien le ballon et est fort physiquement. À mes yeux, il peut être très utile à la Juventus, qui manque de solutions devant et n’a pas d’avant-centre dans son effectif. Il a 20 ans et il faut lui laisser le temps de grandir, mais il possède d’immenses qualités. Cela dit, certains sont déjà des champions à cet âge : il a une grande occasion à saisir, il a profité de la première et doit maintenant confirmer. Ekhator a les caractéristiques du numéro 9 qui manque à l’équipe, Spalletti le fera jouer de plus en plus : son but contre l’Omonia est celui d’un véritable attaquant. Ce que cherche la Juventus, elle l’a déjà chez elle. »

Vincenzo Iaquinta : « Il attaque toujours la profondeur parce qu’il est fort physiquement : avec Woltemade et Kolo, il se complète. Je crois qu’il est trop tôt pour savoir si Ekhator peut vraiment être le numéro 9 de la Juventus à l’avenir. Ce qui est certain, c’est le présent, déjà important pour un garçon d’à peine 20 ans : ce que j’ai vu, notamment l’autre soir en Ligue Europa, est très encourageant, car il me semble qu’Ekhator a encore une marge de progression. J’aime sa volonté de toujours attaquer la profondeur. Pour le faire, il faut beaucoup de puissance physique et dans les jambes. Je pense qu’il parviendra à se faire une place, d’autant que je le vois compatible aussi bien avec Woltemade qu’avec Kolo Muani. »

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Emanuele Giaccherini : « Jeff est jeune, mais, à certains égards, il a de l’expérience : il est arrivé à la Juventus avec plus de cinquante matches de Serie A à son actif, un chiffre loin d’être anodin pour un joueur de 20 ans. Dans une Juventus toujours à la recherche d’un « vrai » numéro 9, Ekhator peut espérer se faire une place jusqu’à devenir un titulaire potentiel à ce poste : ses déplacements aident l’équipe, son physique lui permet de recevoir le ballon dos au but et puis, un « vrai » numéro 9 fait comme lui : un tir, le premier, un but. N’oublions pas qu’il a joué avec Pio Esposito en Crète sous Baldini, sélectionneur par intérim : c’est un attaquant moderne, faisons-lui confiance. »