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RB Leipzig v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

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Milan, ancien « en feu » : pas seulement Gimenez, Fullkrug et Nkunku aussi dans le viseur

Milan AC

Tous buteurs. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku et Niclas Fullkrug, anciens attaquants de l’AC Milan, ont marqué lors de la même journée : après le but du Mexicain avec le Porto, qui a mis fin à une disette qui durait depuis le 23 septembre 2025, est également venu le premier but du Français avec Leipzig. Le buteur allemand a encore trouvé le chemin des filets : après le but de la victoire inscrit la semaine dernière justement contre Leipzig, il a signé le 1-1 pour le Werder contre Cologne, se montrant une nouvelle fois décisif.


FULLKRUG NE S’ARRÊTE PAS - L’ex panzer milanais avait justement terminé meilleur buteur de Bundesliga avec l’équipe de Brême lors de la saison 2022-2023, ironie du sort, à égalité précisément avec Nkunku : pour l’instant, un but en DFB-Pokal et deux en championnat. En Allemagne, il en est déjà à trois buts en quatre matches, en comptant également le tour de Coupe


NKUNKU MARQUE AUSSI - Bonne nouvelle également pour Christopher Nkunku : après sa prestation terne sur les rives du lac de Côme, malgré une passe décisive, le meneur de jeu français est parvenu à trouver le chemin des filets lors de l’écrasante victoire de Leipzig 5-0 contre Hambourg. L’ancien joueur de l’AC Milan est entré en jeu à la 34e minute de la première période en remplacement d’Assan Ouédraogo. En seconde période, il a inscrit le but du 3-0, ponctuant la prestation de son équipe.


GIMENEZ COMME RAMOS - Le Bebote a lui trouvé le chemin des filets sur penalty à la dernière minute, lors de la large victoire du Porto contre Casa Pia. Un but qui a mis fin à une disette qui durait depuis le 23 septembre 2025, date à laquelle il avait marqué lors de Milan-Lecce en Coupe d’Italie. Pendant ce temps, Gonçalo Ramos, à l’AC Milan, en est à un but en quatre matches, celui décisif inscrit contre Venise.






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