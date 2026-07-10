Mikel Merino s'impose une nouvelle fois comme le héros du match et propulse l'Espagne en demi-finale

L'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde. Au terme d'un match à couper le souffle, l'équipe du sélectionneur Luis de la Fuente s'est imposée face à la Belgique (2-1) grâce à des buts de Fabián Ruiz et Mikel Merino. L'Espagne affrontera la France mardi à 21 h, heure néerlandaise, à l'AT&T Stadium d'Arlington.

Avant même le coup d’envoi, les Belges ont subi un coup dur : Youri Tielemans s’est blessé lors de l’échauffement et, après avoir regagné les vestiaires accompagné d’un médecin, n’est pas revenu sur la pelouse. Hans Vanaken l’a remplacé. Kevin De Bruyne et Jérémy Doku retrouvaient le onze de départ belge, tandis que l’unique ajustement espagnol voyait Ruiz suppléer Pedri au milieu de terrain.

Les deux équipes ont entamé la rencontre avec prudence. Comme prévu, l’Espagne a largement dominé la possession, sans toutefois convertir cette supériorité en occasions franches en début de match. La Belgique misait sur les contre-attaques menées notamment par Doku, mais l’équipe du sélectionneur Rudi Garcia ne parvenait pas non plus, dans un premier temps, à percer la défense espagnole.

Après une petite demi-heure, les Espagnols ont ouvert le score. Sur le côté droit, Pedro Porro a centré vers Dani Olmo, seul devant le but, mais sa frappe a été repoussée par Thibaut Courtois. Sur le rebond, Ruiz a été le plus rapide à pousser le ballon au fond des filets dans la mêlée : 1-0.

Juste avant la mi-temps, la Belgique a frappé à l’improviste. Sur sa première véritable occasion, Charles De Ketelaere a repris de la tête un centre millimétré de De Bruyne, mettant fin à 649 minutes d’invincibilité de la Roja.

Après la pause, la rencontre s’est emballée. L’Espagne a semblé brièvement sonnée et la Belgique a progressivement pris le dessus. Les deux équipes ont alors cherché à prendre l’avantage, contraignant Courtois et Unai Simón à s’interposer avec autorité.

À la 71^e, la Belgique subit un nouveau coup dur : Courtois, les larmes aux yeux, doit céder sa place à Senne Lammens après s’être touché la cuisse gauche. Le jeune gardien est aussitôt plongé dans une zone de turbulence, l’Espagne sentant le sang.

Dans le money-time, la rencontre s’est transformée en une partie d’échecs tactique, les Espagnols prenant progressivement l’ascendant. Les Belges, acculés, résistaient tant bien que mal à la pression grandissante. Mais c’est en toute fin de match que le scénario a basculé. Lammens a repoussé trop mollement une frappe lointaine de Pau Cubarsí, et Mikel Merino, vif comme l’éclair, a exploité le rebond pour marquer : 2-1.

Merino confirme ainsi son statut de héros ibérique ; il avait déjà frappé en huitièmes en battant le Portugal 1-0 dans le temps additionnel. Grâce à ce succès, la sélection de De la Fuente se projette vers une demi-finale très attendue face à la France.