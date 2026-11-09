Mike Verweij lit à voix haute un nouveau message de Wout Weghorst

Mike Verweij lit de nouveau lundi, dans Kick-Off de De Telegraaf un message de Wout Weghorst. Le journaliste qui suit l’Ajax avait récemment rendu public un message de l’attaquant du FC Twente adressé à Valentijn Driessen.

« Je suppose que j’ai toujours l’autorisation de lire un message », commence Verweij. « D’accord. Continue à le diffuser. Toucher les gens, c’est maintenant mon nouvel objectif. Il est bon », dit l’immense attaquant, qui semble faire référence à Dieu.

« Moi, je trouve ça beau », dit Verweij, impressionné par la manière dont Weghorst vit sa foi. « Enfin, beau ? Beaucoup de musulmans ont aussi cette mission en raison de leur foi. Cette foi doit être proclamée dans le monde entier. Et celle-ci aussi. Je n’y suis absolument pas favorable. »

« Les musulmans entrent aussi sur le terrain comme ça. Il n’y a aucun problème avec ça, non ? », demande Verweij. « Mais Weghorst dit qu’il le fait pour diffuser sa foi. ESPN ne doit pas laisser de place à cela », répond Driessen d’un ton catégorique.

Weghorst a de nouveau fait parler de lui dimanche, juste après Twente - Ajax. L’attaquant priait près du point central, en compagnie de Tolu Arokodare, l’attaquant des visiteurs venus d’Amsterdam.

La semaine dernière, Verweij avait déjà lu un message de Weghorst adressé à Driessen. « J’avais félicité Wout Weghorst pour ses quatre buts contre l’Excelsior. Puis j’ai reçu un message de sa part. Et je me demandais quoi en faire. »

« Je lui ai donc demandé si cela le dérangeait que j’en parle dans le podcast. Il a trouvé que c’était une excellente idée. Wout m’a donc dit : “Dis à Valentijn que j’ai prié pour lui ce matin. J’espère qu’il pourra bientôt trouver sa véritable identité, lui aussi. Tu veux bien le lui dire de ma part ?” », a raconté le journaliste qui suit l’Ajax.