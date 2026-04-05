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Sydney Jordan

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Mika Godts est complètement à bout après cette nouvelle défaite et ne comprend pas un aspect particulier de l'Ajax

M. Godts
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Mika Godts s'est présenté devant les caméras d'ESPN, profondément déçu, après la défaite contre le FC Twente (1-2). L'attaquant belge a vu son équipe reculer à la cinquième place et a clairement exprimé son mécontentement face aux rares moments de jeu de qualité dont l'Ajax n'a fait preuve que sporadiquement.

Totalement déçu, Godts a fait part de sa frustration face à cette défaite et a énuméré les lacunes de l’Ajax. « Nous avons bien mené l’action qui a abouti au but : une belle attaque rapide conclue par Wout (Weghorst, ndlr). Je me demande aussi pourquoi nous ne faisons pas ça dix fois par match, mais bon… » 

« On essaie de prendre le contrôle, mais Twente joue tout simplement un bon match », a reconnu le Belge, qui estimait qu’Ajax n’aurait jamais dû perdre ce match. « Quand on voit comment ils ont marqué ces deux buts, ça ne devrait jamais arriver. » 

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Godts a ensuite analysé que les deux arrières latéraux des Tukkers avaient pu pénétrer dans la surface de réparation de l’Ajax. « C’est tout simplement impossible, mais ils l’ont bien fait. Mais nous n’avons tout simplement pas fait assez pour y répondre. » 

Le créatif ailier de l’Ajax n’en croit pas ses yeux en voyant la place actuelle de son équipe au classement. « C’est vraiment incroyable où nous en sommes. Nous perdons tout simplement les matchs que nous devrions gagner. Nous ne sommes pas assez bons », a-t-il constaté. 

« C’est pour ça qu’on en est là aujourd’hui. Lors de ces cinq derniers matchs, on doit trouver une certaine stabilité dans notre jeu », a déclaré Godts, qui estimait que l’Ajax devait bien jouer pendant 90 minutes au lieu de seulement 20.

Si l'Ajax termine la saison à la cinquième place, les barrages pour une place en coupe d'Europe sont tout à fait envisageables. Si le NEC remporte la coupe et que l'Ajax termine effectivement cinquième, il échappera tout de même aux barrages et décrochera un billet direct. « Mais cela n'arrivera pas, car nous allons nous donner à fond et engranger autant de points que possible », a conclu un Godts combatif.

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