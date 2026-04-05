Mika Godts est complètement à bout après cette nouvelle défaite et ne comprend pas un aspect particulier de l'Ajax

Mika Godts s'est présenté devant les caméras d'ESPN, profondément déçu, après la défaite contre le FC Twente (1-2). L'attaquant belge a vu son équipe reculer à la cinquième place et a clairement exprimé son mécontentement face aux rares moments de jeu de qualité dont l'Ajax n'a fait preuve que sporadiquement.

Totalement déçu, Godts a fait part de sa frustration face à cette défaite et a énuméré les lacunes de l’Ajax. « Nous avons bien mené l’action qui a abouti au but : une belle attaque rapide conclue par Wout (Weghorst, ndlr). Je me demande aussi pourquoi nous ne faisons pas ça dix fois par match, mais bon… »

« On essaie de prendre le contrôle, mais Twente joue tout simplement un bon match », a reconnu le Belge, qui estimait qu’Ajax n’aurait jamais dû perdre ce match. « Quand on voit comment ils ont marqué ces deux buts, ça ne devrait jamais arriver. »

Godts a ensuite analysé que les deux arrières latéraux des Tukkers avaient pu pénétrer dans la surface de réparation de l’Ajax. « C’est tout simplement impossible, mais ils l’ont bien fait. Mais nous n’avons tout simplement pas fait assez pour y répondre. »

Le créatif ailier de l’Ajax n’en croit pas ses yeux en voyant la place actuelle de son équipe au classement. « C’est vraiment incroyable où nous en sommes. Nous perdons tout simplement les matchs que nous devrions gagner. Nous ne sommes pas assez bons », a-t-il constaté.

« C’est pour ça qu’on en est là aujourd’hui. Lors de ces cinq derniers matchs, on doit trouver une certaine stabilité dans notre jeu », a déclaré Godts, qui estimait que l’Ajax devait bien jouer pendant 90 minutes au lieu de seulement 20.

Si l'Ajax termine la saison à la cinquième place, les barrages pour une place en coupe d'Europe sont tout à fait envisageables. Si le NEC remporte la coupe et que l'Ajax termine effectivement cinquième, il échappera tout de même aux barrages et décrochera un billet direct. « Mais cela n'arrivera pas, car nous allons nous donner à fond et engranger autant de points que possible », a conclu un Godts combatif.