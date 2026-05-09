Mika Godts envoie un message clair concernant son avenir à l’Ajax : « J’ai toujours dit… »

Mika Godts se dit prêt à prolonger son séjour d’une saison supplémentaire à l’Ajax. C’est ce que le jeune ailier belge de 20 ans affirme dans le documentaire qui lui est consacré.

Dans le court métrage « Mika Godts : en équilibre », l’international belge réitère qu’il n’est pas pressé de partir, aucun club concret ne s’étant encore manifesté.

Il lui reste encore des objectifs à atteindre à Amsterdam : « J’ai toujours dit que je voulais remporter un titre. Je connais l’Ajax comme un club qui devient facilement champion presque chaque saison, et ça n’a pas été le cas cette fois-ci. »

« L’année dernière, nous avons laissé filer le titre et cette année, le PSV était, même si je n’aime pas le dire, meilleur. Ça fait mal, mais ça nous donne envie de montrer qu’Ajax reste Ajax. Que nous allons à nouveau remporter les trophées que nous méritons. »

« J’ai toujours dit que je voulais vivre ça, et j’espère y parvenir. Tout dépend de plusieurs facteurs, mais mon objectif et mon rêve restent de remporter un titre », assure l’attaquant.

Sous contrat jusqu’en 2029, il pourrait donc tout à fait rester au Johan Cruijff ArenA la saison prochaine. « Il est possible que personne n’arrive cet été, on ne sait jamais. J’ai toujours dit à mon entourage que j’étais très heureux ici et que je voulais remporter un titre. Si je reste l’année prochaine, j’en serai très heureux », conclut-il.

Évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt, l’attaquant a disputé 107 matchs avec l’Ajax, pour 25 buts marqués et 24 passes décisives.