Mika Godts doit soudain encaisser une mauvaise nouvelle au PSG

Le Paris Saint-Germain s’intéresse à Ibrahim Maza, selon Sky Sports. Le club voit en lui le remplaçant idéal de Kvicha Kvaratskhelia, blessé. Mika Godts pourrait donc voir arriver un concurrent supplémentaire.

Kvaratskhelia s’est blessé au genou il y a deux semaines. Le Géorgien a depuis été opéré du ligament croisé et a entamé sa convalescence. Il ne rejouera plus cette saison.

Godts, arrivé de l’Ajax l’été dernier pour 45 millions d’euros, semblait ainsi avoir gagné une place dans la hiérarchie, mais le PSG veut désormais recruter un remplaçant à Kvaradonna.

Le club a jeté son dévolu sur Maza. L’attaquant de vingt ans compte déjà 24 sélections avec l’Algérie. Son club, le Bayer Leverkusen, ne veut toutefois absolument pas le vendre.

Maza est sous contrat à Leverkusen jusqu’à la mi-2030, et le club entend renégocier et prolonger son bail actuel. Il le considère comme un joueur crucial pour l’avenir.

Bien que Maza évolue principalement au poste de numéro dix, le PSG le considère également comme une option en attaque, selon Sky. Il a jusqu’ici inscrit huit buts et délivré dix passes décisives en 54 matches avec Leverkusen.