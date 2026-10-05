Mika Godts déjà sèchement qualifié de flop en Ligue 1 : « Jusqu’à présent, on n’a encore rien vu de lui »

Après cinq journées, Mika Godts a été désigné comme un transfert raté par le quotidien français L'Équipe. L’ancien joueur de l’Ajax a rejoint le Paris Saint-Germain l’été dernier, mais n’a jusqu’ici pas réussi à convaincre.

Le célèbre quotidien sportif a dressé le bilan du mercato estival des dix-huit équipes de Ligue 1. C’est aussi le cas pour le PSG, où Ferran Torres a été nommé meilleure recrue.

Le journal sportif se montre moins élogieux au sujet de l’attaquant belge. « À l’exception de Lucas Digne, qui a très peu joué, Godts est la grande déception. 55 millions d’euros, bonus compris, ont été déboursés pour lui. »

« Luis Enrique l’utilise lui aussi très peu. Le Belge apportera certainement quelque chose par sa menace et ses qualités en un contre un, mais il doit encore parvenir à gagner sa place. Et jusqu’à présent, nous n’avons encore rien vu de cela », écrit le journal.

En cinq entrées en jeu, Godts n’a disputé que 118 minutes dans le championnat de France. Il y a tout de même délivré une passe décisive. Face au LOSC Lille (2-2), où évolue l’ancien joueur de Feyenoord Ayase Ueda, il a offert une passe décisive à Vitinha à la 91e minute.

Mathieu Faure, du magazine français de football SoFoot, nuance les critiques envers Godts et souligne que la barre est immédiatement placée très haut pour les nouveaux venus au PSG. « Il n’est tout simplement pas évident d’intégrer l’équipe d’un des meilleurs clubs du monde. »

« Des talents comme Myron Boadu et Calvin Stengs, qui ont eux aussi quitté les Pays-Bas pour la France ces dernières années, n’ont pas laissé une impression impérissable. C’est pourquoi il existe ce sentiment que l’Eredivisie est plutôt un championnat de seconde zone par rapport à la Ligue 1 », confie Faure à Het Nieuwsblad.