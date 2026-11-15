Middlesbrough exclut de vendre en janvier son attaquant Will Lankshear, auteur de 15 buts, malgré l’intérêt croissant d’Arsenal, de Tottenham et de Manchester United

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Middlesbrough a exclu de vendre son prolifique attaquant Will Lankshear lors du mercato de janvier, malgré l’intérêt grandissant d’Arsenal, de Tottenham Hotspur et de Manchester United. Le joueur de 21 ans a inscrit 15 buts en 16 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Teesside dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 20 millions de livres sterling.

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Les dirigeants de Teesside écartent un départ cet hiver

Selon TEAMtalk, Middlesbrough rejette toute idée de vendre Lankshear en cours de saison alors que le club vise la montée en Premier League. Sous contrat au Riverside Stadium jusqu’en juin 2031, le meilleur buteur de Championship a inscrit 13 buts en 13 matches de championnat, auxquels s’ajoutent deux buts en trois rencontres de Carabao Cup. Selon des sources proches du dossier, le jeune joueur se plaît beaucoup dans le nord-est de l’Angleterre et souhaite rester.

Les cadors de Premier League suivent le buteur

Après l’avoir vu s’épanouir depuis son départ du nord de Londres, la majorité des clubs de Premier League ont envoyé des recruteurs suivre ses progrès cette saison. Selon l’article, son ancien club, Tottenham Hotspur, surveille de près son évolution et n’exclut pas de revenir à la charge à l’avenir, même s’il n’a fait inscrire dans l’accord de transfert qu’un droit de s’aligner sur une offre, et non une véritable clause de rachat.

Arsenal, son club de cœur depuis l’enfance, suit également son ancien pensionnaire du centre de formation, tout comme Manchester United, Brighton & Hove Albion et Everton. Les clubs voisins Newcastle United, Sunderland et Leeds United ont aussi observé ses performances. À l’étranger, le Borussia Dortmund, poids lourd de Bundesliga, s’est appuyé sur son vaste réseau de recruteurs en Angleterre pour suivre le buteur. Aucun prétendant n’a toutefois pris officiellement contact avec Middlesbrough ni avec l’entourage du joueur.

Une blessure aux ischio-jambiers retarde sa convocation avec l’Angleterre

Le club de Championship n’étant pas disposé à étudier des offres cet hiver et l’attaquant souhaitant rester à Teesside, un transfert en début d’année est jugé peu réaliste malgré son impressionnante efficacité devant le but. Ses performances redoutables dans la surface de réparation l’ont néanmoins rapproché d’une première sélection avec l’équipe nationale A.

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Plus tôt cette saison, Michael Owen, ancien attaquant de l’Angleterre, avait appelé le sélectionneur Thomas Tuchel à envisager de convoquer le joueur phare de Middlesbrough. L’attaquant devait même figurer dans le groupe de l’équipe d’Angleterre A pour les matches de Ligue des nations de ce mois-ci contre la Croatie et l’Espagne, avant qu’un léger problème aux ischio-jambiers ne le prive de sélection.

Les candidats à la montée préparent leur retour

Ce problème musculaire a également privé Lankshear des récents matches nuls et vierges de son club contre Wrexham et Watford, mais il n’est pas jugé grave. Middlesbrough occupe actuellement la deuxième place du classement de Championship avec 29 points, à égalité avec le leader Birmingham City et le troisième, Stoke City. Le club reprendra sa quête de montée après la trêve internationale lorsqu’il recevra Bristol City lors de la 16e journée, le samedi 21 novembre.