Michiel Kramer révèle avec quel entraîneur il en est presque venu aux mains

Michiel Kramer et Gert Kruys ne sont pas les meilleurs amis du monde, comme le montre une histoire racontée par le premier nommé vendredi soir au comptoir de Vandaag Inside.

Ce n’est pas la première fois que Kramer s’exprime sur sa période à Volendam sous les ordres de Gert Kruys. En juin dernier, il avait déjà affirmé dans De Oranjezomer que Kruys « rabaissait » les joueurs.

« Je peux le supporter jusqu’à un certain point, mais tôt ou tard, cela va juste un peu trop loin. Ce qu’il a dit exactement, je ne peux pas le dire. Ce sera pour la biographie », avait alors déclaré Kramer.

Désormais, il en a un peu plus révélé sur sa période à Volendam sous les ordres du père de Rick Kruys, dans Vandaag Inside. « Il était très condescendant envers moi. »

« J’étais jeune et il parlait de manière condescendante. Pas seulement avec moi, mais aussi avec d’autres jeunes de l’effectif. Il nous parlait vraiment de façon rabaissante », a poursuivi Kramer.

« À un moment donné, pour moi, c’en est assez. Le point d’ébullition est atteint. On a alors failli se battre », a conclu Kramer au comptoir de l’émission.