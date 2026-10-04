Michiel Kramer est revenu sur Aujourd’hui Inside sur l’incident du sandwich à la croquette en décembre 2017. L’attaquant, qui a depuis pris sa retraite, s’étonne d’avoir écopé d’une amende de 1 000 euros pour cela, alors que l’usage du snus est bien toléré dans le football professionnel.

Dans Aujourd’hui Inside, il est revenu sur l’incident du 21 décembre 2017. Les caméras avaient alors capté le remplaçant Kramer en train de manger un sandwich à la croquette à la mi-temps du match de coupe entre Feyenoord et Heracles Almelo.

« Casper van Eijck (le médecin du club, ndlr) venait toujours de l’hôpital pour tous les matches à domicile de Feyenoord. Nous étions toujours là quatre heures avant, et lui arrivait environ une heure et demie avant », raconte Kramer.

« Donc, à la mi-temps, il y avait toujours des sandwiches à la croquette, des sandwiches sains et des fricadelles prêts. Donc je savais qu’il y avait un sandwich là. Ensuite, on discutait un peu dans le local du matériel, et j’en mangeais simplement un. »

Cela a valu à Kramer une amende de 1 000 euros, infligée par le directeur technique de l’époque, Martin van Geel. « Oui, c’est très élevé », raconte-t-il un peu plus tard dans Dans les couloirs. « J’ai d’abord dit que c’était un sandwich à la saucisse grillée, et ça, Martin s’en fichait. Mais ensuite, il s’est mis à y réfléchir et j’ai dû venir au bureau à 10 heures. »

Le présentateur Wilfred Genee fait remarquer que cela fait partie du sport de haut niveau. Kramer répond : « Oui, le sport de haut niveau. Mais Wilfred, tu connais ce tabac, non ? Le snus. » Il s’agit d’un petit sachet contenant de la nicotine ou du tabac, que l’on peut placer sous la lèvre supérieure contre la gencive.

« C’est évidemment bien pire qu’un sandwich à la croquette. Mais tout le monde en prenait dans notre vestiaire. Et encore maintenant. Ils le font tous. Ça te rend très calme. Mais c’est mauvais pour la santé, non ? », conclut Kramer.